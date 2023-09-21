شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخسر لقبها الخاص برضا الأمريكيين بعد 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر مؤشر رضا العملاء الأمريكي (ACSI) بدراسته لعام 2023 حول الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، بعد أن ظلت شركة أبل هي الفائز الوحيد في فئة أجهزة الكمبيوتر الشخصية لمدة 20 عامًا على التوالي، فقد نجح منافس هذا العام في اللحاق بها والتعادل معها.

نشرت ACSI التقرير الجديد بناءً على أكثر من 14000 مشارك (تم اختيارهم عشوائيًا) في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، وتشمل فئة أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، وفقاً لموقع 9to5mac.

وبشكل عام، سجلت تجربة أجهزة Mac و iPad من Apple 83 نقطة، أي أعلى بثلاث نقاط من متوسط الكمبيوتر الشخصي البالغ 80 هذا العام، و 83 نقطة أعلى مما حصلت عليه شركة Apple في العامين الماضيين.

ومع ذلك، ولأول مرة منذ عقدين من الزمن، تعادلت إحدي الشركات مع شركة أبل في المركز الأول حيث قفزت نقطتين على أساس سنوي في الدراسة.

ارتفعت أسهم الشركة المنافسة بنسبة 2%، لتتعادل مع شركة Apple (بزيادة 1%) مع درجة 83 في ACSI وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2003 التي لا تحصل فيها شركة Appleعلى المركز الأول بمفردها.

أما بالنسبة للأجهزة التي سجلت أعلى، فقد حصلت أجهزة الكمبيوتر المكتبية على أفضل درجة إجمالية بـ 84، وجاءت أجهزة الكمبيوتر المحمولة في المرتبة الثانية بـ 80، وسجلت الأجهزة اللوحية أدنى درجة في المتوسط بـ 76.