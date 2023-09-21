شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل كانت تعمل على خدمة تداول الأسهم لـ iPhone وعلقتها بعد تراجع السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خططت شركة Apple و Goldman Sachs لإطلاق ميزة تداول الأسهم المدمجة لجهاز iPhone العام الماضي، وفقًا لتقارير CNBC.

وفقًا لثلاثة أفراد مطلعين على الأمر تحدثوا إلى CNBC، فإن هذه الميزة كانت بمثابة منافس لتطبيقات التداول مثل Robinhood، مما يسمح للمستخدمين بشراء وبيع الأسهم.

إحدى الميزات التي طرحها المسؤولون التنفيذيون، هي القدرة على الاستثمار في أسهم شركة أبل باستخدام الأموال الفائضة، وكان من شأن هذه الميزة أن تعزز التعاون بين Apple وGoldman Sachs، والذي يتضمن الآن Apple Card وApple Pay Later وDaily Cash Savings.

يذكر أن العمل في المشروع بدأ في عام 2020، عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة وكان هناك اهتمام قياسي بتداول الأسهم، وطورت شركة آبل هذه الميزة وخططت لطرحها في وقت ما في عام 2022.

عندما ساءت الأسواق في العام الماضي، قامت آبل وGoldman Sachs بتعليق المشروع بسبب المخاوف من ردود الفعل العنيفة إذا خسر المستخدمون أموالهم في سوق الأسهم، وأعادوا تركيز الاهتمام على ارتفاع أسعار الفائدة، لمستخدمي ‌Apple Card‌.

يبدو أن البنية التحتية لميزة الاستثمار مبنية في الغالب وجاهزة للإطلاق إذا قررت شركة آبل في النهاية المضي قدمًا فيها، ولكن لا توجد علامات على أن لديها خططًا للقيام بذلك.