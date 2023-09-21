شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Fitbit المعاد تصميمه جاهز للاستخدام العام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخيرًا وصلت إعادة تصميم تطبيق Fitbit، وأعلنت جوجل أن التحديث الشامل يبدأ طرحه اليوم بعد وجوده منذ أغسطس الماضى، ويعمل التحديث على تبسيط التجربة عن طريق تقسيم كل شيء إلى ثلاث علامات تبويب.

وتوجد علامة التبويب "اليوم" وعلامة التبويب "المدرب" وعلامة التبويب "أنت"، حيث توفر كل منها مقاييس فريدة وإمكانية الوصول إلى الأنشطة.

وتتميز علامة التبويب "اليوم" بمجموعة قابلة للتخصيص بالكامل من الإحصائيات والمقاييس اليومية لسهولة الاطلاع عليها، وعلى الرغم من أنه يسمى "اليوم"، فإنه يوفر أيضًا إمكانية الوصول إلى الاتجاهات الصحية خلال الشهر أو العام الماضي.

وتدور علامة التبويب "المدرب" حول التحفيز، مع قوائم منسقة لجلسات اليقظة الذهنية والتدريبات والمزيد، وعلامة التبويب "أنت" هي المكان الذي يمكنك من خلاله الوصول إلى شارات الإنجاز ومقاييس التقدم ذات الصلة ، وتقول Google إن كل هذه المعلومات تظل خاصة ولن يتم الاستفادة منها في بيانات الإعلانات.

لا يغير التحديث ما هو مجاني وما هو متاح فقط للمشتركين الذين يدفعون رسومًا، لذلك سيظل تدفق اللياقة البدنية الأساسي الخاص بك كما هو، ولكن اللغة المرئية للتطبيق مختلفة بشكل ملحوظ، وهناك بعض الميزات الجديدة، و تشجع جوجل مستخدمي Fitbit على استخدام التطبيق الجديد لتتبع النشاط البدني باستخدام جهاز مخصص أو بدونه، حيث يعمل التحديث على تحسين التكامل مع مستشعرات الهواتف الذكية للحصول على عدد خطوات أكثر دقة، و تروج الشركة أيضًا لضوابط الخصوصية الجديدة وخيارات التخصيص المتزايدة ضمن علامة التبويب "اليوم".

ويبدأ التحديث إطلاقًا عالميًا اليوم لكل من نظامي iOS وAndroid، ومع ذلك، يعد هذا إصدارًا رئيسيًا، لذا قد يستغرق الأمر بضعة أيام قبل أن يصل التطبيق المعاد تصميمه إلى بريدك الوارد، ولا يمكن أن تصل إعادة التصميم في وقت أفضل قام Fitbit بإلغاء عدد من الميزات في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك المجموعات المفتوحة والمغامرات والتحديات.

وعلى الرغم من أن هذه الميزات لم تعود تمامًا مع هذا التحديث، إلا أن علامة التبويب "المدرب" ستحتوي على تحديات وسيناريوهات يومية مشابهة لما كان متاحًا سابقًا، وتوفر علامة التبويب "أنت" إمكانية الوصول إلى شارات الإنجاز.