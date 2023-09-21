شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تشغيل تحذير حدود السرعة على خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر وظيفة الحد الأقصى للسرعة في خرائط Google للمستخدمين الحد الأقصى لسرعة الطريق الذي يتواجدون عليه وتحذرهم في حالة تجاوزه، وتُظهر خرائط Google أيضًا للمستخدمين السرعة التي يقودون بها ولكنها تنصح المستخدمين بالتحقق من سرعتهم على عداد سرعة السيارة.

عداد السرعة الموجود في التطبيق مخصص للتحذير فقط ولا ينبغي للمستخدمين الاعتماد عليه فقط، يظهر حد السرعة في الركن الأيسر السفلي من الخريطة أثناء التنقل، أعلى الشريط الذي يوضح الوقت المقدر للوصول (ETA) إلى جانب معلومات أخرى.

أتاحت خرائط جوجل لأول مرة عداد السرعة الذي يظهر على الشاشة للمستخدمين في عام 2019، وفي ذلك الوقت، كان متاحًا لمستخدمين محددين في آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تدريجيًا، أصبح عداد السرعة الذي يظهر على الشاشة متاحًا لعدد أكبر من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

إلى جانب ذلك، تعرض Google أيضًا حد السرعة للمنطقة التي يتواجد فيها المستخدم، ومع ذلك، فإن وظيفة حد السرعة غير متوفرة حاليًا في جميع المناطق، إذا كانت ميزة حد السرعة متاحة في منطقتك، فإليك كيفية تمكينها.

كيفية تفعيل حدود السرعة في خرائط جوجل: 1- افتح خرائط جوجل.

2- في الزاوية اليمنى العليا، اضغط على صورة الملف الشخصي أو الأحرف الأولى من اسمك.

3- توجه إلى الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل إلى إعدادات التنقل.

4- توجه إلى إعداد حدود السرعة لتبديله أو إيقاف تشغيله.

سيتم أيضًا إعلام المستخدمين بواسطة خرائط Google إذا تجاوزوا الحد الأقصى للسرعة على الطريق الذي يقودون عليه.