شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة الاستفادة من ميزة Appointments on Instagram الجديدة .. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدركت منصة الوسائط الاجتماعية Instagram، حاجة الشركات التي تبحث باستمرار عن طرق مبتكرة للتفاعل مع عملائها وتبسيط عملياتها، ولمعالجة هذه المشكلة، قدمت أداة تُعرف باسم "Appointments on Instagram"، مما يسمح للشركات بحجز مواعيد العملاء وإدارتها بسهولة من خلال تطبيق Instagram.

وتعتبر هذه الميزة مفيدة للغاية لأصحاب الأعمال، حيث تتيح مشاركة العملاء المحسنة، وتجربة حجز سلسة - كل ذلك دون أي تكلفة على عملك، لذلك اذا كنت صاحب عمل آخر يتطلع إلى تسخير إمكانات Instagram لإدارة مواعيدك بكفاءة، فهذه هي الميزة المناسبة.

وفيما يلي دليل خطوة بخطوة يمكن أن يساعدك في تحديد المواعيد في تطبيق Instagram الخاص بك، حيث لبدء استخدام المواعيد على Instagram، تأكد من إعداد حساب Instagram الخاص بك كحساب أعمال، وبمجرد الانتهاء من ذلك، اتبع الخطوات التالية لتحديد موعد:

1. انتقل إلى صندوق الوارد الخاص بك على Instagram

انتقل إلى البريد الوارد لحساب الأعمال الخاص بك على Instagram وحدد سلسلة الرسائل التي تريد جدولة موعد فيها.

2.الوصول إلى "المواعيد"

في سلسلة الرسائل المحددة، انقر فوق أيقونة علامة الزائد الموجودة في أسفل يمين الشاشة.

3. اختر تاريخ الموعد

من الخيارات المعروضة، حدد "المواعيد".

4.حدد الموعد

لجدولة موعد على Instagram، اختر تاريخًا، وانقر على "جدولة موعد"، وأدخل العنوان والتاريخ/الوقت، وأضف تفاصيل الاتصال بالعملاء بشكل اختياري، ثم انقر على "جدولة موعد" لمشاركتها في سلسلة المحادثة.

فوائد المواعيد على Instagram - جميع أدوات المراسلة والمواعيد متوفرة مباشرة على Instagram، لذلك لا حاجة لخدمات الحجز الأخرى.

- ابق على اتصال مع العملاء، وقلل من حالات عدم الحضور، وعزز الحجوزات المتكررة.

- امنح العملاء تجربة حجز سلسة على Instagram دون تبديل التطبيقات.

- مجاني لحسابات Instagram التجارية.