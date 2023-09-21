تكنولوجيا: أمازون تكشف عن جهاز Eero Max 7 بميزة دعم Ethernet بسرعة 10 جيجابت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق جهاز راوتر Eero Max 7 بميزة تمديد إشارة WiFi والذي يدعم إتصال Ethernet بسرعة تصل إلى 10 جيجابت.

يمكن لجهاز الراوتر الجديد من أمازون Eero Max 7 أن يدعم المستخدمين في تحميل فيلم بدقة 4K خلال 10 ثوان فقط، أو تحميل فيديو ألعاب بحجم 50 جيجا بايت في أقل من دقيقة.

وتقدم أمازون جهاز راوتر Eero Max 7 بسعر 600 دولار، كما أكدت الشركة على أن الجهاز سيتوافق بشكل مثالي مع المستخدمين في الشركات أو المنازل المميزة بالمساحة الكبيرة.

أيضاً يمكن توصيل عدد من أجهزة Eero في شبكة WiFi متكاملة تتضمن عدد من نقاط لتعزيز الآداء، ويدعم Eero Max 7 نطاقات 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز و6 جيجا هرتز بسرعات تصل إلى 4.3 جيجابت في الثانية في الإتصالات اللاسلكية، و9.4 جيجابت في الثانية للاتصالات السلكي، ويضم جهاز الراوتر عدد 4 من منافذ Ethernet، ويدعم الجهاز تغطية لاسلكية بمساحة 2500 قدم مربع.

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