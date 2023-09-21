تكنولوجيا: أمازون تكشف عن جهاز Fire TV Soundbar بسعر 120 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أمازون النقاب عن جهاز Fire TV Soundbar الذي يقدم من الشركة للمرة الأولى، والذي يتوفر للحجز المسبق بسعر 120 دولار.

ينطلق جهاز Fire TV Soundbar بتقنية البلوتوث، مع دعم المستخدم بإعدادات سريعة ودعم بث الصوتيات من جميع أجهزة تلفاز Fire أو أجهزة البث المباشر.

كما تقدم الشركة عصا جهاز التلفاز 4K Max بترقية من WiFi 6 إلى WiFi 6E، أيضاً يتضمن بعض المميزات مثل HDR وHDR10+ وDolby Atmos وDolby Vision.

ويتوفر تحديث Fire TV 4K Max للطلب المسبق الآن بسعر 60 دولار، على أن تبدأ أمازون الشحن من 27 سبتمبر.

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