تكنولوجيا: Amazon تعلن عن ميزة Map View لدعم المستخدم بمخطط رقمي لأجهزة المنزل الذكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Amazon خلال الحدث السنوي رؤية جديدة للتحكم في أجهزة المنزل الذكي عبر ميزة “Map View” التي تقدم للمستخدم مخطط رقمي لأجهزة المنزل الذكي.

أكدت أمازون على أن ميزة “Map View” تتوفر في البداية في عدد مختار من الهواتف الذكية في سوق الولايات المتحدة لاحقاً هذا العام، بشكل خاص أجهزة iOS التي تتضمن ماسح LiDAR.

أيضاً من المقرر أن تعمل ميزة “Map View” على عرض جميع أجهزة المنزل الذكي التي يتم إضافتها، كبديل لإستخدام مساعد Alexa أو تطبيق أخر لإدارة أجهزة المنزل الذكي.

كما سيتوفر للمستخدم ميزة إعداد Map View عبر تطبيق Alexa على هواتف iPhone 12 Pro وPro Max، و13 Pro وPro Max، و14 Pro وPro Max، و15 Pro وPro Max وجميع أجهزة iPad Pro.

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