تكنولوجيا: جهاز Echo Hub الجديد من أمازون يقدم لوحة ذكية للتحكم والإتصال بجميع الأجهزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة أمازون عن لوحة Echo Hub الذكية التي تدعم المستخدم بشاشة للإتصال والتحكم في جميع أجهزة المنزل الذكي، ويتوفر الجهاز بسعر 180 دولار.

تأتي لوحة Echo Hub الذكية بشاشة مميزة بحجم 8 إنش، مع أدوات تدعم التخصيص، وتكامل أكثر كفاءة مع الأجهزة الذكية.

وينطلق Echo Hub بسعر 180 دولار، ويضم شاشة تدعم التثبيت على الحائط، كما توفر أمازون لاحقاً حامل لتثبيت الجهاز على الأسطح كبديل للحائط.

أيضاً سيتاح للمستخدمين التحكم في الأجهزة الذكية في المنزل عبر إلقاء الأوامر الصوتية عبر المكبر الصوتي المميز بنظام Alexa.

كما ستدعم لوحة Echo Hub الذكية عرض بث مباشر من كاميرات المراقبة، مع إمكانية ضبط الإعدادات وإختيار أجهزة محددة عبر اللوحة الذكية للتخصيص.

أيضاً طورت أمازون Echo Hub لتتكامل مع واجهة Map View الجديدة من أمازون، على أن تضاف الميزة في بداية 2024.

وترتكز اللوحة الذكية على شبكة Wi-Fi، كما سيتوفر محول USB-C للإتصال إختياري عبر ethernet في أجهزة راوتر المقدمة من أمازون Eero.

كما يتميز الجهاز بأجهزة إستشعار ترتكز على الأشعة تحت الحمراء لإكتشاف الأشخاص المحيطين، أيضاً تتحول الشاشة إلى ساعة في حالة عدم الإستخدام، ويتوفر Echo Hub بسعر 180 دولار.

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