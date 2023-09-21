شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. طريقة العثور على الأغانى فى ستورى إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم انستجرام العديد من المميزات لمستخدميه، منها خاصية الاستوري اليومية، والتي يستخدمها البعض بشكل يومي لمشاركة بعض اللحظات اليومية مع الأصدقاء والمتابعين.

حيث تسمح ميزة ستوري انستجرام بإضافة أجزاء الاغاني والموسيقي إلى قصة انستجرام الخاصة بك، ولكن هناك بعض المستخدمين يواجهون بعض المشكلات في إضافة الاغاني إلي ستوري انستجرام تعرف علي كيفية حل مشكلة عدم العثور على الأغاني في ستوري انستجرام من خلال الخطوات الاتية :

1- قم بفتح تطبيق الانستجرام وقم بالدخول الى صفحتك الشخصية ثم قم بالضغط على الثلاث شرط الموجودين اسفل بعض من اعلى.

2- قم بالدخول الى "الاعدادات" - settings ثم "الحساب"-account.

3- قم بالنزول الى اسفل وقم بالضغط على "تبديل نوع الحساب" -Switch account type.

4- قم بالضغط على "تبديل الى الحساب الشخصى"-Switch to Personal Account.

5- قم بالضغط على "تبديل الى الحساب الشخصى"-Switch to Personal Account مرة اخرى.

6- قم بعمل ستورى الان وقم بالبحث عن الموسيقى وستظهر معك كل الاغانى الان.