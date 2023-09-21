الأرصاد تُحذر من سحب ورياح وشبورة على الطرق.."حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل"

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى انخفاض في درجات الحرارة؛ حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء.



وأشارت الأرصاد الجوية إلى انخفاض في معدلات الرطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء، والتي تزيد من الشعور ببرودة الطقس.

نشاط الرياح

وتوقعت هيئة الأرصاد تعرض البلاد لنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة من اليوم، وتصل إلي شمال الصعيد.

وقالت الأرصاد:"تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية صباحا، مما يساعد في تلطيف الأجواء".

شبورة على الطرق السريعة

وجهت الأرصاد لقائدي المركبات تحذيرًَا من شبورة مائية تتركز على الطرق وتتسبب في ضعف الرؤية، مطالبين بالحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.

ارتفاع الأمواج

أما حالة البحر الأحمر، فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 إلى 1 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة من الخميس وحتى الثلاثاء المقبل.