تكنولوجيا: ظهور صور مسربة لهاتف Samsung Galaxy A15 تكشف عن التصميم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن سامسونج تعمل على الهاتف الذكي A15. ومن المتوقع أن يصل الهاتف كخليفة لهاتف Galaxy A14.

والآن، ظهر الهاتف القادم في صور مسربة عالية الجودة تظهر تصميمه من جميع الزوايا. كما تم الكشف عن المواصفات الرئيسية للجهاز.

تمت مشاركة المعلومات من قبل المسرب الموثوق Steve Hemmerstoffer المعروف أيضًا باسم Onleaks. ووفقًا للصورالمسربة، يتميز هاتف Samsung Galaxy A15 بعامل شكل يشبه الصندوق. وتأتي أزرار الطاقة ومستوى الصوت علىالجانب الأيمن مع مضاعفة الأول كمستشعر لبصمات الأصابع.

ومن الجدير بالذكر أن الإطار الأيمن للجهاز يحتوي أيضًا على نتوء. وتحتوي الجهة الخلفية على ثلاثة مستشعرات للكاميرا مكدسة رأسياً دون أي وحدة كاميرا. على ما يبدو، يشبه التصميم هواتف Galaxy S الرائدة السابقة.

ومن الجهة الامامية، يحتوي هاتف Samsung Galaxy A15 على نتوء يُعرف أيضًا باسم شاشة Infinity-U. ويقال أن الشاشة يبلغ حجمها 6.4 بوصة، وهناك ذقن سفلي أكثر سمكًا.

يحتوي الجزء السفلي من الهاتف على منفذ USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وشبكة مكبر صوت. ومن حيث الأبعاد، يُقال أن هاتف Samsung Galaxy A15 يبلغ قياسه 160.2 × 76.8 × 8.4 ملم. ومع نتوء الإطار، سيتوسع العرض من 76.8 ملم إلى 77.4 ملم.

تظل المواصفات الأساسية لجهاز Samsung Galaxy A15 غير معروفة في الوقت الحالي. يمكننا أن نتوقع ظهور المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.

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