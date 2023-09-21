شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلة Virgin Galactic القادمة ستأخذ باكستانيًا إلى الفضاء للمرة الأولى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستدخل نميرة سالم التاريخ في رحلات الفضاء الشهر المقبل وستصبح المغامرة الأولى الباكستانية التى تصل إلى الفضاء في مهمة Virgin Galactic التالية، والتي تسمى " Galactic 04 "، والتي من المقرر إطلاقها من Spaceport America في نيو مكسيكو فى 5 أكتوبر.

ونشرت سالم على موقع X "سعيدة للغاية بالانتقال إلى النجوم على متن Galactic04 مع virgingalactic والذى يعتبر إلهام للفتيات والنساء والشباب على مستوى العالم للوصول إلى النجوم.

وستحمل Galactic 04 ثلاثة علماء إلى الفضاء دون المدارى والعودة، و صرحت سالم في منشورها بالشخصين الآخرين: مدير الإعلانات البريطاني تريفور بيتي ومعلم علم الفلك الأمريكي رون روسانو.

وستنضم إلى هؤلاء السائحين الفضائيين في مقصورة الطائرة الفضائية VSS Unity التابعة لشركة Virgin Galactic، بيث موسيس، كبيرة مدربي رواد الفضاء في Virgin Galactic، وسيقود كيلي لاتيمر وسي جيه ستوركو الطائرة الفضائية VSS Unity على Galactic 04، وسيكون نيكولا بيسيل وجميل جانجوا تحت سيطرة VMS Eve، الطائرة الحاملة التي تنقل Unity بعيدًا عن الأرض.

تنزل Eve مركبة Unity على ارتفاع حوالي 45000 قدم، أو 13700 متر؛ ثم تضيء الطائرة الفضائية محركها الصاروخي للوصول إلى الفضاء شبه المدارى.

كما يوحي اسمها، ستكون Galactic 04 هي الرحلة الفضائية التجارية الرابعة لشركة Virgin ، وتم إطلاق الثلاثة السابقة مؤخرًا في يونيو وأغسطس وسبتمبر على التوالي.

تعد نميرة سالم مؤسس ورئيس منظمة Space Trust غير الربحية، وهى مغامرة منذ فترة طويلة ووفقًا لموقعها على الإنترنت ، فهي أول باكستانية تزور القطب الشمالي (في أبريل 2007) والقطب الجنوبي (في يناير 2008).

لقد كانت واحدة من أول 100 شخص اشتروا تذكرة مع Virgin Galactic، بعد أن حجزت رحلتها في عام 2006 ، وفي ذلك الوقت كان السعر 200 ألف دولار وقد ارتفع منذ ذلك الحين إلى 450 ألف دولار .