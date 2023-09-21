تكنولوجيا: هواتف Google Pixel ستعرض عدد دورات البطارية بدءًا من تحدث Android 14 QPR1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل الإصدار التجريبي الأول من Android 14 QPR1 اليوم، ويبدو ان هناك بعض التغييرات والترقيات الرئيسية، بما في ذلك دعم عدد دورات شحن البطارية على هواتف Pixel.

ضمن الإعدادات > حول الهاتف، سيظهر قسم جديد بعنوان “معلومات البطارية” على أجهزة Google Pixel، والذي من المتوقع أن يحتوي على معلومات حول البطارية. ويتضمن ذلك تاريخ تصنيع البطارية، بالإضافة إلى عدد دورات الشحن التي مرت بها البطارية.

يتيح ذلك للمستخدمين معرفة عمر بطاريتهم وما مرت به أكثر من أي شيء آخر، لكنه لا يتضمن إحصائيات مثل “صحة البطارية” أو السعة القصوى.

على الرغم من أننا نأمل أن تتوسع جوجل في معلومات البطارية المعروضة في أندرويد بمرور الوقت، إلا أن هذه خطوة أولى جيدة. يبقى أيضًا أن نرى ما إذا كان هذا التغيير سيظهر على جميع هواتف أندرويد أم لا، ولكنه سيظهر على الأقل علىPixels.

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