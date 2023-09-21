شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسمح لجهاز iPhone 15 بشحن جهاز آخر عن طريق كابل USB-C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اليوتيوبر الأمريكي "Marques Brownlee" عبر حسابة علي منصة X ، أن توصيل iPhone 15 باستخدام كابل USB-C إلى جهاز آخر، يتيح لـ iPhone 15 توفير الطاقة لجهاز آخر من إصدار أقدم.

عند توصيل Lightning iPhone بـ iPhone 15، سيوفر iPhone 15 الطاقة دائماً لجهاز Lightning iPhone، حتى لو كانت بطارية iPhone 15 أقل، وفقاً لموقع macrumors.

إذا قمت بتوصيل iPhone 15 بـ iPhone 15 آخر، فسيتواصل الجهازان مع بعضهما البعض، ويحددان iPhone الذي يحتوي على بطارية أقل، وينقلان الطاقة بهذه الطريقة، لذا، إذا كان لديك بطارية منخفضة وكان لدى صديقك iPhone 15 بطارية ممتلئة، فيمكنك توصيل جهازك بصديقك وشحنه

باستخدام هاتف Android USB-C، إذا كان جهاز Android يحتوي على دعم USB Power Delivery وقمت بالاتصال بجهاز iPhone بمستوى بطارية أقل، فسيتمكن جهاز Android من توفير طاقة البطارية، وإذا لم يكن هاتف Android مزودًا بـ USB PD، فستكون النتيجة غير متسقة ولا توجد طريقة للتنبؤ بالهاتف الذي سيكون الشاحن وأي هاتف سيحصل على الشحن.

يمكن استخدام منفذ USB-C الخاص بجهاز iPhone 15 لشحن Apple Watch أو AirPods Pro 2 مع علبة شحن USB-C باستخدام سلك USB-C إلى USB-C، ويجب أن يكون قادرًا أيضًا على العمل مع معظم أجهزة USB الأخرى.

لسوء الحظ، عند شحن جهاز آخر باستخدام iPhone 15، يقتصر الشحن على 4.5 واط، ويعد هذا مناسبًا للأجهزة الصغيرة مثل Apple Watch، ولكنه لن يوفر الكثير من الطاقة لجهاز iPhone، لذا توقع سرعات شحن بطيئة عند استخدام وظيفة شحن iPhone إلى iPhone.