تكنولوجيا: الإعلان عن جهاز Hisense Vidda New X المخصص للألعاب بمعدل تحديث 144Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Hisense اليوم عن جهاز تلفاز Hisense Vidda X الجديد والذي يستهدف الألعاب بمعدل تحديث 144Hz ودقة 4K.

يتميز Hisense Vidda X الجديد بحجم شاشة 85 إنش، وجودة عرض 4K، ومعدل تحديث 144Hz، كما يدعم جهاز التلفاز رقاقة معالج MediaTek، ويأتي بتقنية Dolby Atmos في الصوتيات، مع تقنية “Sapphire optical”.

كما يدعم الجهاز تدرج لوني من ألوان DCI-P3 بنسبة 95%، أيضاً يأتي هذا الإصدار بتجربة صوتية مذهلة بفضل اثنان من المكبرات الصوتية المميزة بقدرة 18W، مع تقنية Dolby Atmos.

ويضم Vidda New X رقاقة معالج MediaTek MT9653، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

وتؤكد Hisense على أن الجهاز يأتي بتقنية تعزز جودة عرض الصورة “Sapphire optical”، أيضاً تدعم الشاشة التحكم بكفاءة في مستويات اللون الأسود.

وتتوفر أجهزة Vidda المخصصة للألعاب في السوق الصيني بحجم 55 إنش بسعر 381 دولار، وحجم 65 إنش بسعر 483 دولار، وحجم 75 إنش بسعر 674 دولار، وأيضاً حجم 85 إنش بسعر 879 دولار.

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