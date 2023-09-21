تكنولوجيا: هاتف Redmi Note 13 Pro ينطلق بمعالج Snapdragon 7s Gen 2 وكاميرة 200 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي النقاب عن هاتف Redmi Note 13 Pro الذي ينطلق بكاميرة رئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل، ويضم معالج Snapdragon 7s Gen 2، ويتوفر بسعر يبدأ من 205 دولار.

يتميز هاتف Redmi Note 13 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض 1.5K، كما تدعم شاشة الهاتف معدل تحديث 120Hz، ونسبة سطوع 1600 nit.

كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري عند تسجيل فيديو، أيضاً يدعم الشاشة طبقة حماية من Corning Gorilla Victus.

أيضاً يأتي Redmi Note 13 Pro بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يأتي مستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 7s Gen 2، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

وينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 5100 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما يأتي Redmi Note 13 Pro بنظام تشغيل Android 13، أيضاً يضم الهاتف محرك X-axis، وتقنية NFC، و WiFi، البلوتوث 5.3.

أيضاً يتوفر Redmi Note 13 Pro بنموذج رئيسي مميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 205 دولار، ويتوفر الهاتف للشراء بدءاً من 26 من سبتمبر.

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