شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر تحديثا جديدا لتطبيق Safari Technology Preview للمطورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل Apple تحديثًا جديدًا لبرنامج Safari Technology Preview، وهو المتصفح التجريبي الذي قدمته لأول مرة في مارس 2016، حيث صممت Safari Technology Preview لاختبار الميزات التي قد يتم تقديمها في الإصدارات المستقبلية من Safari.

يتضمن Safari Technology Preview إصلاحات وتحديثات لـ CSS وHTML وHTTP وMedia وSVG وWeb API وWeb Inspector، وفقاً لموقع macrumors.

يتميز التحديث بمحتوى يأتي في Safari 17 و Sonoma في macOS Sonoma ، ويقدم المتصفح ملفات تعريف لفصل بيانات التصفح مثل السجل والمفضلة وتطبيقات الويب ووضع التصفح الخاص المحسّن، تشتمل الميزات الخاصة بجميع أنظمة التشغيل على "أعلام الميزات"، وقائمة "تطوير" مُعاد تصميمها، ودعم "النص المباشر" للتعرف على النص الرأسي في الصور ومقاطع الفيديو، ودعم HEIC، وJPEG XL، وهو تنسيق صورة جديد مع خوارزمية ضغط محسنة للحصول على صورة أفضل، والجودة بأحجام ملفات أصغر من JPEG.

يتوافق إصدار Safari Technology Preview الحالي مع الأجهزة التي تعمل بنظام macOS Ventura وmacOS Sonoma، وهو أحدث إصدار من macOS الذي تختبره Apple حاليًا.

هدف أبل من Safari Technology Preview هو جمع التعليقات من المطورين والمستخدمين حول عملية تطوير المتصفح، ويمكن تشغيل Safari Technology Preview جنبًا إلى جنب مع متصفح Safari الحالي، ورغم أنه مصمم للمطورين، فإنه لا يتطلب حساب مطور للتنزيل.