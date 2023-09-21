تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتف Redmi Note 13 Pro Plus بمعالج Dimensity 7200 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم عن هاتف Redmi Note 13 Pro Plus الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 7200 Ultra، ويدعم معايير IP68.

يتميز هاتف Note 13 Pro Plus بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض 1.5K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وسطوع 1800 nit، وتقنية HDR10، وأيضاً Dolby Vision.

ويختلف تصميم الكاميرة في هاتف Redmi Note 13 Pro Plus، حيث يختفي التصميم المستطيل لوحدة الكاميرة والذي يستبدل بتصميم تقليدي للمستشعرات يتضمن مستشعر ISOCELL HP3 رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.4، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر ثالث بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما تدعم الكاميرة التثبيت البصري، والتثبيت الإلكتروني، مع تكبير بصري “lossless” حتى 4 مرات، أيضاً تدعم الكاميرة ثلاثة من الأبعاد البؤرية.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 7200 Ultra، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في أعلى نموذج.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة MIUI 14، ويضم منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم WiFi 6، والبلوتوث 5.3، ويأتي بماسح IR Blaster.

ومن المقرر أن يبدأ سعر Redmi Note 13 Pro Plus من 273 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

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