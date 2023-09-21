تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن Surface Laptop Go 3 بسعر يبدأ من 799 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت في الحدث السنوي الذي انطلق اليوم عن جهاز Surface Laptop Go 3 الذي يأتي بآداء أسرع وسعر يبدأ من 799 دولار.

أكدت مايكروسوفت في إعلانها عن جهاز الحاسب المحمول Surface Go 3 على أن هذا الإصدار يأتي بآداء أسرع بنسبة 88% مقارنة بالإصدار الأصلي من السلسلة.

ويدعم هذا الإصدار عمر شحن يصل إلى 15 ساعة من التشغيل، كما يأتي بتصميم نحيف بسماكة 0.62 إنش، وخفيف بوزن 1.14 كجم.

أيضاً يضم الجهاز شاشة بحجم 12.4 إنش، وأبعاد 3:2، ودقة عرض 1536 في 1024 بيكسل، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 320 nit، إلا أن تصميم حواف الشاشة لا يختلف عن الإصدار السابق.

كما يدعم الجهاز الجيل 12 من معالجات إنتل Intel Core i5، مع كرت شاشة Intel Iris Xe، أيضاً يدعم ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

ويضم الجهاز كاميرة HD بدقة 720 بيكسل، كما يدعم زر التشغيل الرئيسي ميزة إستشعار البصمة، أيضاً يضم جهاز Surface Go 3 ميكروفونات Studio مزدوجة، مع مكبرات Omnisonic الصوتية، ودعم لتقنية Dolby Audio.

وللإتصال تدعم مايكروسوفت الجهاز بمنفذ USB-C 3.2 لدعم DisplayPort والشحن السريع، مع USB-A 3.1، ومدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ Surface Connect، ويدعم تقنية Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.1.

كما يدعم الجهاز روبوت الدردشة Copilot AI في نظام تشغيل Windows 11، ومن المقرر أن ينطلق Surface Laptop Go 3 بعدد 4 من الإختيارات في الألوان بسعر يبدأ من 799 دولار، على أن يتوفر بدءاً من 3 من أكتوبر.

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