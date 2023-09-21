تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق Surface Laptop Studio 2 بالجيل 13 من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت خلال مؤتمرها اليوم عن إطلاق جهاز الحاسب المحمول Surface Studio 2 بالجيل 13 من معالجات إنتل، وعدد من التحسينات الأخرى.

يضم Surface Laptop Studio الجيل 13 من معالجات إنتل من فئة i7 H، كما يتوفر الجهاز بإختيارات في كرت الشاشة بين NVIDIA RTX 4050 و NVIDIA RTX 4060 وهي إختيارات يمكن أن تقدم دعم جيد في الألعاب.

ولقد أكدت مايكروسوفت على أن جهاز Surface Studio 2 يدعم سعة تصل إلى 2 تيرابايت، وذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام.

كما يضم الجهاز لوحة لمس تكيفية، أيضاً ينطلق مع قلم Surface Slim Pen 2، وتتميز الشاشة بخاصية اللمس بحجم 14.4 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، وتدعم الشاشة تقنية Dolby IQ، و HDR، كما تدعم الشاشة الإمالة إلى الأمام.

وتؤكد مايكروسوفت على أن بطارية Surface Studio 2 تدعم عمر شحن يصل إلى 18 ساعة من التشغيل، كما يتضمن الجهاز وحدة معالجة لتقنية الذكاء الإصطناعي.

وللإتصال يأتي الجهاز بمنفذ USB-A، واثنان من منافذ USB-C، وفتحة microSD، ويتوفر الجهاز بدءاً من 3 من أكتوبر بسعر يبدأ من 1999 دولار.

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