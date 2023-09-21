شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: لم يمت أى قرد نتيجة لزراعة شريحة دماغ Neuralink والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك، أنه لم يمت أي قرد نتيجة لزراعة شرائح الدماغ الخاصة بشركته Neuralink، ويتناقض ذلك مع السجلات التي تظهر كيف عانت الحيوانات من تورم الدماغ والشلل والنوبات والآثار الصحية الأخرى.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، تطالب مجموعة تدافع عن البحث العلمي الأخلاقي لجنة الأوراق المالية والبورصة بالتحقيق مع إيلون ماسك بسبب ادعائه الأخير بأنه لم يمت أي قرود نتيجة لشريحة دماغ Neuralink.

طلبت لجنة الأطباء للطب المسؤول (PCRM)، وهي منظمة غير ربحية قدمت سابقًا شكاوى ضد سلوك شركة Neuralink، من هيئة الأوراق المالية والبورصات في رسالة حصلت عليها مجلة WIRED التحقيق مع ماسك بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية بسبب بيان أدلى به على منصة X أو Twitter سابقًا.

كتب ماسك، الذي شارك في تأسيس شركة التكنولوجيا الحيوية الناشئة في عام 2016، ردًا على منشور مستخدم أنه "لم يمت أي قرد نتيجة لزرع Neuralink"، وهي شريحة تهدف إلى السماح للبشر بالاتصال بجهاز عن بعد.

كتب " ماسك " في 10 سبتمبر : " غرساتنا المبكرة لتقليل المخاطر على صحة القرود التى كانت على وشك الموت."، زعمت PCRM في خطاب هيئة الأوراق المالية والبورصات أن "ماسك يعلم أن ذلك غير صحيح".

في العام الماضي، كشفت PCRM أنها حصلت على سجلات من جامعة كاليفورنيا، ديفيس، حيث أجريت تجارب Neuralink، والتي قالوا إنها أظهرت كيف عانت القرود من معاناة شديدة نتيجة عدم كفاية رعاية الحيوانات وزراعة الرأس التجريبية شديدة التوغل أثناء التجارب.

تُظهر الوثائق والمذكرات البحثية الصادرة عن مركز أبحاث الرئيسيات الوطني في كاليفورنيا التابع للجامعة، والتي تم نشرها على موقع PCRM الإلكتروني، أن ما لا يقل عن اثني عشر قردًا زرعت لهم شرائح إلكترونية عانوا من مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك الالتهابات وتورم الدماغ، قبل أن يتم القتل الرحيم لهم في نهاية المطاف.

وشملت الآثار الصحية الأخرى الشلل والنوبات وفقدان التنسيق والتوازن والاكتئاب، حسبما كتب PCRM في خطاب هيئة الأوراق المالية والبورصات.

تقول PCRM إن التجارب تضمنت عملية جراحية استمرت لساعات وحفر فتحتين "بحجم عشرة سنتات" في جانب رؤوس القرود لزرع الجهاز.

وأظهرت الوثائق أنه في إحدى الحالات، لاحظ الباحثون أن أنثى المكاك الريسوس البالغة من العمر 6 سنوات، والتي تحمل اسم "الحيوان 15"، لوحظت أحيانًا تلتقط أو حتى تسحب الغرسات بعد إجراء الجراحة.

كما لاحظوا أيضًا سلوكيات أخرى مثل "الضغط على الرأس" بالإضافة إلى فقدان التوازن والتنسيق.

كما أنه في مارس 2019، لاحظ الباحثون وجود "عدوى في الجمجمة المزروعة"، وأظهرت الوثائق أن الحيوان 15 تم قتله بطريقة رحيمة في ذلك الشهر.

واعترضت المجموعة أيضًا على ادعاء ماسك بأن القرود المستخدمة في الاختبار كانت "على وشك الموت".

وكتبت PCRM: "تظهر السجلات الصحية للقردة أنه على الرغم من أن العديد من الحيوانات عانت من صدمة جسدية وتم استخدامها سابقًا في التجارب في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، إلا أنه لا يوجد دليل على أنها كانت على وشك الموت كما ذكر ماسك"، مشيرة إلى أن قرود المكاك الريسوسي "غالبًا ما يعيش في الأسر لمدة تصل إلى 25 عامًا تقريبًا."

وقالت المجموعة إن متوسط عمر القرود العشرة التي ماتت أثناء بحث نيورالينك كان 7.25 سنة.

قال أحد الموظفين السابقين في شركة Neuralink، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لمجلة WIRED، إن ادعاء Musk بأن القرود على وشك الموت كان "سخيفًا"، إن لم يكن "تلفيقًا مباشرًا".

وقال الموظف إن الباحثين يحتاجون إلى ما يصل إلى عام للتدريب السلوكي مع القرود من أجل إجراء تجربة Neuralink.

أشارت PCRM في الرسالة الموجهة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى أن ماسك لديه أكثر من 157 مليون متابع على X، "مما يعني أن نطاق رسائله هائل ويؤثر على تصور Neuralink من قبل عامة الناس والمستثمرين المحتملين".

وجدير بالذكر أنه تم اتهام ماسك سابقًا بالاحتيال في الأوراق المالية بعد أن قام بالتغريد في عام 2018 بأنه سيأخذ شركة Tesla الخاصة بسعر 420 دولارًا للسهم.

أجريت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) تسوية للتهمة بموجب النص على تنحي موسك عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة تسلا ودفع غرامة قدرها 40 مليون دولار.

كما أنه في دعوى قضائية جماعية منفصلة، قررت هيئة المحلفين أن إيلون ماسك لم يكن مسؤولاً عن تضليل المستثمرين من خلال منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.