شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين دولار.. جائزة الابتكار العالمية تُعلن عن الفائزين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُعلن جائزة الابتكار العالمية التي تقام على هامش الدورة الثانية لمؤتمر "الابتكار في صناعة التحلية" بمحافظة جدة خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر القادم، عن أسماء الفائزين بجوائزها البالغة قيمتها 10 ملايين دولار.

ويتنافس على الجوائز أكثر من 105 مشاركين من الباحثين في مراكز الأبحاث، والجامعات، ورواد الأعمال، ومنسوبي الشركات العاملة في صناعة تحلية المياه محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتهدف لتشجيع الحلول الابتكارية في مجال صناعة التحلية، ودعم مساراتها وتطبيقاتها، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الفائزون بالجائزة

وتسعى المشاريع الابتكارية التي تتنافس للفوز بالجائزة، لتلبية الأهداف والتطلعات المرتبطة بتعزيز الجوانب البيئية في صناعة تحلية المياه، وفرص خفض استهلاك الطاقة، وخفض التكلفة الرأسمالية والتشغيلية واستخدام التكنولوجيا الجديدة، وفرص التحول في نماذج الأعمال، والدراسات التحليلية المستقبلية ذات العلاقة بالابتكار، وستُمنح الجائزة لأكثر الابتكارات قدرةً وتأثيراً على مستقبل صناعة تحلية المياه.

كما تُجسد جائزة الابتكار العالمية التي تتبناها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمشاركة كبرى الشركات السعودية المتخصصة في مجال صناعة تحلية المياه المالحة، الجهود والمبادرات التي ترسخ لحلول الابتكار واستحداث التقنيات، وتعزز المكانة الريادية لـ"التحلية" كمركز عالمي للابتكار والمعرفة وكبيئة حاضنة لتطوير وتنفيذ المشاريع، حيث تشهد مشاركة فاعلة وواسعة لهيئات وشركات وأفراد من أصحاب الأفكار الإبداعية ممثلين لشتى بلدان العالم، ما يُسهم في نشر وتعميم ثقافة الابتكار في قطاعات المياه، وجعلها ثقافة عمل وممارسة تعزز الجاهزية للمستقبل.