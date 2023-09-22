شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى 7 خطوات.. تعرف على كيفية تنزيل iPadOS 17 على جهاز iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أننا لم نر أي أجهزة iPad جديدة هذا العام، فقد أطلقت شركة Apple للتو العنان لنظام iPadOS 17 ، وهو تحديث رئيسي لنظام تشغيل الأجهزة اللوحية الخاص بها والذي يعد بحياة جديدة في أي طراز iPad حديث تمتلكه بالفعل.

بمجرد تثبيت iPadOS 17، ستتمكن من الاستمتاع بميزات شاشة قفل iPhone على الشاشة الأكبر، بالإضافة إلى الأدوات التفاعلية التي جاءت أيضًا إلى iPhone في تحديث iOS 17 لهذا العام ، بالإضافة إلى ذلك، يتميز iPadOS 17 ببعض التحسينات الرائعة على Stage Manager، وتطبيق صحي جديد بحجم الجهاز اللوحي، ودعم PDF محسّن بشكل كبير في الملاحظات، وحتى خلفية خلفية من عصر iPad الأصلى.

مثل نظيره iPhone، يترك iPadOS 17 عددًا قليلاً من أجهزة iPad الأقدم من Apple خلفه، ولكن هذا أمر متوقع.

إذا كنت لا تزال تستخدم أول جهاز iPad Pro من عام 2015 أو جهاز iPad Pro مقاس 9.7 بوصة في أوائل عام 2016، فإن iPadOS 16 هو نهاية الطريق بالنسبة لك. وينطبق الشيء نفسه أيضًا على الجيل الخامس من iPad الذي تم إصداره في أوائل عام 2017.

ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن هذه هي القيم المتطرفة الوحيدة، ويدعم iPadOS 17 كل جهاز iPad تم إصداره بعد يونيو 2017، بدءًا من iPad Pro مقاس 10.5 بوصة والجيل الثاني مقاس 12.9 بوصة والجيل السادس من iPad في أوائل عام 2018.

وبطبيعة الحال، لن تكون جميع الميزات الجديدة في iPadOS 17 متاحة في هذه الطرازات القديمة، وتتطلب بعض الميزات، مثل ردود الفعل والإيماءات في مكالمات الفيديو ومسافة الشاشة، جهاز iPad مزودًا بكاميرا TrueDepth، ويتطلب البعض الآخر، مثل تحسينات التصحيح التلقائي للوحة المفاتيح، السيليكون الأكثر قوة الموجود في الموديلات الأحدث.





قم بعمل نسخة احتياطية لجهاز iPad الخاص بك

من الجيد دائمًا التأكد من أن لديك نسخة احتياطية قبل تثبيت أي إصدار رئيسي من iPadOS. على الرغم من أن مشكلات التحديث نادرة هذه الأيام، إلا أنها لم يسمع بها أحد تمامًا، وإذا تأثرت بها، فسوف يسعدك اتخاذ الاحتياطات الإضافية.

يمكنك العثور على الإرشادات حول كيفية عمل نسخة احتياطية لجهاز iPad .

تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لا يمكنك استعادة نسخة احتياطية تم إنشاؤها من إصدار أحدث من iPadOS على جهاز iPad يعمل بإصدار أقدم ، إذا كنت تستخدم iCloud لعمل نسخة احتياطية لجهاز iPad، فقد ترغب أيضًا في الاحتفاظ بنسخة احتياطية إضافية من iPadOS 16 على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي فقط في حالة احتياجك إلى العودة لاحقًا لسبب ما.

ويتم تخزين أحدث ثلاث نسخ احتياطية لجهاز iPad فقط في iCloud، وبما أن جهاز iPad الخاص بك يقوم بالنسخ الاحتياطي تلقائيًا كل 24 ساعة، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن تختفي النسخة الاحتياطية لنظام iPadOS 16 من iCloud.





كيفية تثبيت iPadOS 17 على جهاز iPad

نظرًا لأن معظم الأشخاص لديهم التحديثات التلقائية ممكّنة افتراضيًا، فمن المحتمل أن يجد iPadOS 17 طريقه إلى جهاز iPad الخاص بك – في النهاية. ومع ذلك، قد يستغرق هذا بعض الوقت حتى يظهر، لذا إذا كنت ترغب في الحصول عليه عاجلاً، فمن الأفضل الانتقال إلى تطبيق الإعدادات وتنزيله يدويًا. إليك الطريقة.

الخطوة 1: افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPad.

الخطوة 2: حدد عام .

الخطوة 3: حدد تحديث البرنامج .

الخطوة 4: افتراضيًا، سيقدم لك جهاز iPad آخر تحديث لأي إصدار iPadOS رئيسي تستخدمه. على الرغم من أنك لا تحتاج بالضرورة إلى التحديث إلى ذلك أولاً، فإننا نوصي بالقيام بذلك كخطوة وسيطة إذا كنت قادمًا من إصدار أقدم بكثير، مثل iPadOS 15 أو حتى إصدار مبكر من iPadOS 16.

ومع ذلك، طالما أنك تستخدم iPadOS 16.4 أو أحدث، فأنت آمن للانتقال مباشرة إلى iPadOS 17، وفي هذه الحالة يمكنك الانتقال إلى الخطوة التالية.

الخطوة 5: ضمن "متاح أيضًا"، حدد iPadOS 17.0 .

الخطوة 6: عندما يظهر تحديث iPadOS 17 على الشاشة التالية، حدد تنزيل وتثبيت ووافق على شاشات الشروط والأحكام التي تظهر لبدء تثبيته.

الخطوة 7: قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ساعة أو أكثر لتنزيل الإصدار التجريبي من iPadOS 17 وإعداده ثم تثبيته على جهاز iPad ، وبمجرد اكتمال هذه العملية، سيتم إعادة تشغيل جهازك وينقلك عبر السلسلة المعتادة من شاشات الترحيب والإعداد.