شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزة مرور واتس آب الجديدة.. تفرق إيه عن نظام تحقق OTP ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر واتساب ميزة مفتاح مرور جديدة مع بعض مختبري النسخة التجريبية على نظام أندرويد، حيث تنشر منصة المراسلة الفورية الشهيرة المملوكة لشركة ميتا بالفعل التحقق من OTP المستند إلى الرسائل القصيرة لتسجيل الدخول إلى حسابات واتساب.

ومع ذلك، قد تكون هناك حالات لا يتوفر فيها اتصال محمول أو إنترنت وتحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب واتساب الخاص بك على جهاز آخر.

في السيناريوهات التي لا يمكنك فيها الحصول على كلمة المرور لمرة واحدة عبر الرسائل القصيرة على جهازك الأساسي، هنا يأتي دور مفاتيح المرور.

بدأ تطبيق واتساب في طرح ميزة Passkeys لعدد محدود من مختبري الإصدار التجريبي من أندرويد.

ومن المتوقع أن يتم طرح الإصدار الثابت من الميزة لجميع المستخدمين مع تحديث مستقبلي.

سيتمكن المستخدمون الذين يمكنهم الوصول بالفعل إلى الميزة في خيار الحساب بقائمة الإعدادات من العثور على نقطة دخول جديدة لتكوين مفتاح المرور الخاص بهم.





كيف يمكن أن تختلف مفاتيح مرور WhatsApp عن التحقق من OTP؟

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، ستكون ميزة مفتاح المرور طريقة أبسط لتسجيل الدخول إلى حسابات واتساب بأمان.

ستستخدم مفاتيح مرور واتساب مجموعة من الأرقام أو الأحرف لتأكيد هويتك، كما ستضمن الميزة أيضًا إمكانية التحقق من الأجهزة المعتمدة فقط.

ومن خلال هذه الميزة، سيسمح واتساب للمستخدمين بإضافة معلومات بيومترية، مثل بصمة الإصبع أو الوجه أو حتى قفل الشاشة، للتحقق من هويتهم.

يمكن إنشاء مفاتيح المرور وتخزينها بشكل آمن في مدير كلمات المرور المتوافق، حيث يسمح ذلك للمستخدمين بالوصول بسهولة إلى مفاتيح المرور مع الحفاظ على وسائل الحماية لمنع الوصول غير المصرح به.

وفي الوقت نفسه، يختلف نظام التحقق من OTP القائم على الرسائل القصيرة قليلاً. عندما يحاول المستخدمون تسجيل الدخول إلى حساب WhatsApp الخاص بهم (من الأجهزة الأساسية والثانوية)، يتعين على المستخدمين إدخال رقم لتلقي كلمة مرور لمرة واحدة (OTP).

يرسل واتساب كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) اللازمة للتحقق من الحساب إلى الرقم المعني، كما يجب على المستخدمين إدخال كلمة مرور OTP لتسجيل الدخول إلى حساب واتساب الخاص بهم.

ومع ذلك، سيتم إنشاء مفاتيح المرور من قبل المستخدمين وسيتم تخزينها في مدير كلمات المرور، كما لن يحتاج المستخدمون إلى الوصول إلى بيانات التحقق هذه (مثل كلمات المرور لمرة واحدة التي تعتمد على الاتصال الخلوي أو الإنترنت) ولكن ستكون معهم طوال الوقت.





كيف تعمل مفاتيح مرور واتساب؟

تقدم جوجل بالفعل نظامًا مشابهًا لـ Gmail وبدلاً من كلمات المرور التقليدية، يسمح هذا النظام للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى حساباتهم باستخدام المصادقة البيومترية القائمة على بصمات الأصابع.

يتم تخزين مفاتيح المرور في مدير كلمات المرور الخاص بالجهاز، كما تستخدم معظم أجهزة أندرويد دعم الملء التلقائي من جوجل.

ومن المتوقع أيضًا أن يحصل مستخدمو آيفون على مفاتيح مرور واتساب والتي من المحتمل أن يتم تخزينها في iOS Keychain.

قد يستخدم واتساب أيضًا تطبيقات إدارة كلمات المرور التابعة لجهات خارجية مثل -- 1Password وDashlane وغيرها لتخزين مفاتيح المرور.