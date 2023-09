شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيهما أفضل؟.. أبرز الاختلافات بين iPhone 15 و iPhone 15 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن iPhone 15 وiPhone 15 Plus خلفاء iPhone 14 وiPhone 14 Plus، اللذين يتميزان بـ Dynamic Island وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل ومنفذ USB-C.

يبدأ سعر iPhone 15 من 799 دولارًا، ويبدأ سعر iPhone 15 Plus من 899 دولارًا، وعلى الرغم من أن الهاتفين يشتركان في الغالبية العظمى من الميزات، إلا أن هناك عددًا صغيرًا من الاختلافات بين الأجهزة التي تستحق النظر فيها.

يشترك هاتفا iPhone 15 و‌‌iPhone 15 Plus تقريبًا في جميع الميزات الرئيسية نفسها بما يتجاوز الحجم الفعلي، ويحتوي كلا الهاتفين على نفس شاشة OLED Super Retina XDR وشريحة A16 Bionic وإعداد الكاميرا "المتقدم"، وكلاهما متاح في نفس مجموعة خيارات الألوان، ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الاختلافات الهامة، وفقاً لموقع macrumors.

على عكس بعض طرز iPhone المقدمة بأحجام عرض مختلفة مثل iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، لا توجد تحسينات إضافية في الكاميرا يمكن الحصول عليها مع الطراز الأكبر عندما يتعلق الأمر بـ iPhone 15 Plus، في الواقع، لا توجد ميزات مستقلة يمكن اكتسابها عن طريق شراء الجهاز الأكبر على الإطلاق، ست ساعات إضافية من عمر البطارية هي الميزة الحقيقية الوحيدة التي يجب مراعاتها خارج نطاق الشاشة الأكبر.

إن أهم نقطة قرار يجب مراعاتها عند التفكير في iPhone 15 وiPhone 15 Plus هي بلا شك حجم الشاشة، ولكن الراحة وسهولة الجيب والوزن هي أيضًا اعتبارات جديرة بالملاحظة، يبدو السعر الإضافي البالغ 100 دولار لجهاز iPhone 15 Plus عادلاً بالنسبة لمساحة العرض الإضافية وعمر البطارية، ولكن من الضروري تقييم هذه الجوانب الإضافية لحالة الاستخدام الشخصي الخاصة بك.

يمثل iPhone 15 Plus أقصى ما يمكنك الحصول عليه من طراز غير Pro iPhone للحصول على أفضل عمر ممكن للبطارية، ولكن هذا لا يُترجم بالضرورة إلى عملية شراء جديرة بالاهتمام لجميع المستخدمين، إن جهاز iPhone الأكبر والأثقل مقاس 6.7 بوصة ليس مناسبًا للجميع، قد يجد البعض أن حجم iPhone 15 Plus مفرط أو كبير بشكل غير مريح، بينما سيحب الآخرون الشاشة الأكبر لاستهلاك الوسائط، ويعد حجم الشاشة في النهاية مسألة تفضيل شخصي، وبما أن iPhone 15 و‌‌iPhone 15 Plus تحتوي جميعها تقريبًا على ميزات أخرى غير عمر البطارية، فإن الأمر يعود إلى الذوق الفردي.