شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح iPhone 15 للبيع.. طوابير طويلة خارج متاجر Apple فى دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم طرح أحدث جيل من أجهزة أيفون من Apple - سلسلة iPhone 15 - والساعات للبيع اليوم (22 سبتمبر) في العديد من دول العالم، حيث سيتم طرح أجهزة iPhone الجديدة للبيع في 40 دولة في موجتها الأولى، بما في ذلك أستراليا وهونج كونج والبر الرئيسي للصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

وتشير التقارير إلى أن الأجهزة الجديدة حققت نجاحًا جيدًا لشركة Apple حتى الآن، استنادًا إلى المبيعات الأولية للمنتج عبر الإنترنت، وشوهدت طوابير طويلة من الناس خارج متجر أبل في BKC في مومباي - أول متجر أبل في الهند.

وقال أحد العملاء خارج متجر Apple في BKC في مومباي لوكالة الأنباء ANI: "لقد كنت هنا منذ الساعة 3 مساءً بالأمس، وانتظرت في الطابور لمدة 17 ساعة للحصول على أول iPhone في أول متجر Apple في الهند، لقد أتيت من أحمد آباد.. " وأضاف عميل آخر، فيفيك من بنغالورو، "أنا سعيد لأنني حصلت على هاتف iPhone 15 Pro الجديد الخاص بي، أنا متحمس للغاية..." يقول آن من أحمد أباد، "لقد وصلت بالأمس، كنت هنا في المتجر في الساعة الخامسة - الساعة 6. كنت في افتتاح المتجر منذ بضعة أشهر حيث كنت محظوظًا بما يكفي لمقابلة تيم كوك للمرة الثانية.

وشوهدت مشاهد مماثلة خارج العديد من المتاجر على مستوى العالم، ووفقًا لتقرير في بلومبرج، شوهدت طوابير طويلة للحصول على iPhone 15 خارج متاجر Apple في دبي وأستراليا والصين، وتشير الطوابير الطويلة إلى أن العديد من محبي Apple ما زالوا على استعداد لتحمل الليالي الطويلة والساعات المبكرة ليكونوا من أوائل من يمتلكون جهاز iPhone جديدًا - وحتى ساعة Apple Watch جديدة.