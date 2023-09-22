شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان وكندا يتعاونان لتطوير سلاسل إمداد بطاريات السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت اليابان وكندا مذكرة تفاهم للتعاون بشأن تأمين إمدادات مستدامة من المكونات الرئيسية لبطاريات السيارات الكهربائية، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة أنه تم توقيع المذكرة أثناء زيارة وزير التجارة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إلى العاصمة الكندية أوتاوا أمس الخميس.

وتحتدم المنافسة بشأن المعادن المستخدمة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية مثل النيكل والكوبالت والليثيوم، والتي تمتلك كندا احتياطات كبيرة منها.

وتشير مذكرة التعاون إلى أن البلدين سيتعاونان إذا حدثت حالة طارئة تهدد سلاسل الإمداد المستقرة من المعادن الحيوية، حيث ستوفر اليابان الدعم المالي والتكنولوجي لاستكشاف الموارد من المعادن الرئيسية.

كما اتفق الجانبان على دعم الشركات اليابانية الراغبة في بناء مصانع لإنتاج البطاريات في كندا، وأعرب نيشيمورا - في تصريحات للصحفيين - عن أمله في أن تتطور الصناعة اليابانية المتعلقة ببطاريات التخزين بشكل ملحوظ عبر تعميق التعاون مع كندا.. مضيفا أنه يعتزم تشجيع الشركات اليابانية على المزيد من الاستثمارات في كندا.