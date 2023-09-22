شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطرح أدوات ذكاء اصطناعى جديدة لصناع المحتوى.. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة YouTube ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي لمنشئي المحتوى، حيث تشمل الميزات التي أعلنت عنها الشركة في حدث Made on YouTube، ميزة الشاشة الخضراء، ورؤى لتحفيز الأفكار، والدبلجة التلقائية إلى لغات أخرى، والبحث عن الموسيقى التصويرية.

توفر Dream Screen لمنشئي فيديوهات YouTube Shorts شاشة خضراء مدعمة بالذكاء الاصطناعي، على غرار الميزة الشائعة على TikTok، وستقوم أداة YouTube تلقائيًا بإزالة الخلفيات من مقاطع الفيديو الخاصة بك، واستبدالها بصور أو مقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على مطالباتك، وفقا لتقرير engadget.

وعلى الرغم من أنه لم يتم رؤية مدى احترافية وإقناع المحتوى الذي تم إنشاؤه في الممارسة العملية، فإن الفكرة هي أن تجعل Dream Screen من السهل توضيح السيناريوهات الخيالية أو ببساطة إضفاء الحيوية على الخلفيات المضحكة.

وتقول الشركة إنها ستبدأ في اختبار الأداة مع "مبدعين محددين" في وقت لاحق من هذا العام قبل طرحها على نطاق أوسع في عام 2024.

وسيحصل YouTube Studio على ميزة جديدة لتبادل الأفكار من أجلك، على غرار مطالبة ChatGPT بأفكار الفيديو، يمكن لميزة "توصيات الإحصاءات" صياغة الخطوط العريضة ومساعدة المبدعين على تصور المشاريع.

وبالمثل، فإن البحث المساعد في Creator Music سيسهل العثور على نغمات الخلفية لمقاطع الفيديو الخاصة بك، وما عليك سوى كتابة وصف للمحتوى الخاص بك وسوف يقترح الذكاء الاصطناعي الموسيقى المناسبة بالسعر المناسب"، وستتوفر كل من الرؤى والبحث عن الموسيقى المساعدة للمبدعين في العام المقبل.

وعرض موقع YouTube أيضًا ميزة الدبلجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي بدأ اختبارها في وقت سابق من هذا العام، وتم تطويره في حاضنة Google Area 120، ويمكنه إنشاء ترجمة نصية إلى اللغة المستهدفة المحددة.

وتقول الشركة إنها تمنحك فرصة للتحقق جيدًا من المخرجات قبل الاختيار من بين رواة افتراضيين مختلفين لقراءة المحتوى الخاص بك، ويتم حاليًا اختبار الميزة مع منشئي محتوى مختارين باللغات الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية.

تطلق الشركة أيضًا تطبيق YouTube Create لمساعدة صانعي الفيديو على إنتاج محتوى على أجهزتهم المحمولة، و يتضمن ميزات قياسية مثل التحرير والتشذيب والتعليق التلقائي والتعليقات الصوتية والمرشحات والتأثيرات والموسيقى الخالية من حقوق الملكية مع مطابقة الإيقاعات، و التطبيق المجاني حاليًا في مرحلة تجريبية لنظام التشغيل Android في أسواق محددة.