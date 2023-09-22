شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح أكبر تحديث لـ Windows 11 فى 26 سبتمبر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستصدر Microsoft تحديثًا كبيرًا لنظام التشغيل Windows 11 الأسبوع المقبل، وتحديدًا في 26 سبتمبر، حيث سيحمل الاسم 23H2 بعض الميزات الحقيقية التي تغير من نظام التشغيل، إلى جانب مجموعة كاملة من التحسينات.

وبحسب التقرير فسيتم تضمين ميزة Windows Copilot الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ومجموعة الأدوات هذه موجودة بالفعل كجزء من متصفح Edge، ولكن الآن سيتم تنفيذها أصلاً في نظام التشغيل Windows، ويعني هذا التنفيذ الأصلي أن برنامج Copilot متوفر في كل جانب من جوانب نظام التشغيل تقريبًا، بدءًا من Powerpoint وحتى Teams وما بعده، وفقا لتقرير engadget.

وستتمكن من استخدام Copilot، على سبيل المثال، لصياغة رسائل نصية باستخدام بيانات التقويم، واستكشاف خيارات التنقل في Outlook، وإنشاء قوائم تشغيل Spotify والمزيد، ويعد هذا بمثابة ذكاء اصطناعي منتج، لذا سيتسوق Copilot أيضًا للعناصر التي تعتمد فقط على الصورة، وإزالة خلفيات الصور والوصول إلى Bing Image Creator، والذي سيعتمد قريبًا على Dall-E 3 المحسّن بشكل كبير، كما أصبحت Bing Chat الآن ميزة أصلية أيضًا الموجود في الشريط الجانبي.

وتمت إعادة تصميم File Explorer بالكامل لزيادة الكفاءة، مع صور مصغرة للملفات الكبيرة وواجهة دائرية، وخضع تطبيق Paint لتحول مماثل، مع وضع مظلم جديد وطبقات شفافية قادمة، وتستخدم مجموعة الأدوات الأخيرة معيار HID LampArray المفتوح.

كما تلقت بعض ميزات Windows 11 الحالية تحديثات بسيطة هنا، وتم تحسين تجربة مفتاح المرور وتبسيط نقل بياناتك إلى جهاز كمبيوتر جديد، وذلك بفضل مجموعة برامج Windows Backup الرسمية، بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع عناصر التحكم الصوتية ويضم تطبيق الصور بعض خيارات التحرير الجديدة.

وأخيرًا، هناك ميزة Ink Anywhere التي تم الإعلان عنها للتو وهى مجموعة الأدوات المثيرة للاهتمام المخصصة حصريًا لمستخدمي القلم الذين يتفاعلون مع جهاز كمبيوتر يعمل باللمس أو جهاز هجين. يتيح لك Ink Anywhere الرسم على الشاشة في أي مربع نص في أي مكان داخل نظام التشغيل.

ويقوم نظام التشغيل بتحويل الكتابة اليدوية إلى نص ويستخدمها بعدة طرق مبتكرة ، ويعد هذا مفيدًا لتحميل الملاحظات بشكل فوري، لكن النظام يستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي للإجابة على الاستفسارات تلقائيًا، حيث تعرض Microsoft الأداة المستخدمة لإكمال مسألة رياضية مكتوبة بخط اليد.