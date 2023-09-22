شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة الطيران الأمريكية تسعى لحل أزمة نفايات الفضاء بمدار الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) لتخفيف حمل النفايات الفضائية على كوكبنا، وفقًا لتقرير space، حيث اقترحت إدارة الطيران الفيدرالية التي تمنح تراخيص الإطلاق، قاعدة من شأنها أن تحد من مقدار الوقت الذي تبقى فيه المراحل العليا للصواريخ الخاصة في المدار.

وكتبت الوكالة أن القاعدة المقترحة، التي أصدرتها إدارة الطيران الفيدرالية في شكل مسودة تسعى إلى "الحد من نمو الحطام المداري الجديد وتقليل احتمالية الاصطدام بالمركبات الفضائية والأقمار الصناعية لتعزيز بيئة فضائية مستدامة".

وستمنح اللائحة المحتملة مشغلى الإطلاق التجاري خمسة خيارات للتخلص من المراحل العليا (جزء الصاروخ الذي ينشر الحمولة)، وهذه الخيارات هى على حد تعبير إدارة الطيران الفيدرالية هى:

• إجراء إعادة دخول خاضعة للرقابة.

• انقل المرحلة العليا إلى مدار تخزين أو مقبرة أقل ازدحامًا .

• إرسال المرحلة العليا إلى مدار الهروب من الأرض؛

• استعادة المرحلة العليا (وتسمى إزالة الحطام النشطة) في غضون خمس سنوات ، أو إجراء التخلص الجوي غير المنضبط.

إذا اختارت الشركات السماح لمراحلها العليا بالهبوط من مدار أرضي منخفض دون تحكم، فسيكون أمامها 25 عامًا حتى يحدث ذلك، وفقًا لمسودة القاعدة، لكنه يترك الباب مفتوحا أمام جدول زمني أكثر تسارعا.

"بالنظر إلى أن عمر المهمة بأكمله للمراحل العليا ومكوناتها قصير جدًا، ولأن المراحل العليا المستهلكة تشكل خطرًا كبيرًا لانتشار الحطام كلما طالت فترة وجودها في المدار، فقد يكون من المناسب تحديد جدول زمني أقصر للتخلص من 5 سنوات أو آخر فترة زمنية أقل من 25 عامًا .

ويضيف: "إن تقصير الموعد النهائي للإزالة من شأنه أن يقلل من خطر الحطام المداري الذي يسبب أضرارًا للمركبات الفضائية، مما قد يؤدي إلى خلق المزيد من الحطام، أو تقصير مهمة مركبة فضائية أخرى أو تعريض حياة المشاركين في رحلات الفضاء البشرية للخطر".

ومن شأن مثل هذه القواعد التنظيمية أن تساعد في تخفيف التهديد الذي تشكله النفايات الفضائية، وهو تهديد كبير بالفعل، نظرًا لمدى ازدحام مدار الأرض.

وكتبت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان اعتبارًا من يوليو 2023، يقدر عدد الأجسام المدارية التي يبلغ حجمها 10 سم [4 بوصات] أو أكثر بأكثر من 23000، وتقدر توقعات الحطام الأخيرة ما يقرب من نصف مليون جسم يتراوح حجمه بين 1 و 10 سم [0.4 إلى 4 بوصات] في المدار، وأكثر من 100 مليون جسم أكبر من 1 ملم."