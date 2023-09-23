شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 15 يضم إعداد شحن محسن جديد.. هكذا تستفيد منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Apple بتفصيل كيفية عمل إعداد ميزة "حد الشحن" الجديدة بنسبة 80% لجهاز iPhone 15 في تحديث عبر صفحة الدعم، حيث قالت شركة أبل أن هذا ما يمكن توقعه إذا قمت بتمكين الإعداد:

عند اختيار حد 80%، سيتم شحن جهاز iPhone الخاص بك بنسبة تصل إلى 80 % تقريبًا ثم يتوقف عن الشحن، وإذا انخفض مستوى شحن البطارية إلى 75%، فسيتم استئناف الشحن حتى يصل مستوى شحن البطارية إلى حوالي 80% مرة أخرى، وفقا لتقرير theverge.

ومع تمكين حد 80%، سيتم شحن iPhone الخاص بك أحيانًا بنسبة 100% للحفاظ على تقديرات دقيقة لحالة شحن البطارية، وينضم هذا الخيار الجديد إلى إعداد "شحن البطارية المحسّن" الحالي الموجود على أجهزة Apple منذ بضع سنوات.

كما سيؤدي هذا الإعداد إلى الاحتفاظ بشحن البطارية بنسبة 80 % قبل أن يصل إلى أقصى حد قبل أن يعتقد أنك ستحتاج إلى استخدام الهاتف، بناءً على أنماط الاستخدام الخاصة بك.

ويمكن أن يساعد حد الـ 80 % الجديد في منع الانخفاض غير المتوقع في سعة البطارية الذي أبلغ عنه العديد من أجهزة iPhone 14 وiPhone 14 Pro مؤخرًا، وتتيح سلسلة iPhone 15 أيضًا للمستخدمين معرفة عدد دورات الشحن للبطارية .