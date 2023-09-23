شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تتبع حالتك المزاجية على ساعاتك الذكية العاملة بنظام التشغيل watchOS 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح نظام التشغيل watchOS 10 من أبل متاحًا رسميًا في 18 سبتمبر، وهو يوفر ميزة جديدة في تطبيق Mindness الذي يمنحك خيار تسجيل مشاعرك وحالتك المزاجية مباشرة على وجه الساعة، وستكون هذه التحديثات متاحة إذا كان لديك Apple Watch Series 4 أو طراز أحدث، وإليك كيفية التنقل في هذه الميزة الجديدة

كيفية تسجيل حالتك المزاجية عندما تفتح تطبيق اليقظة الذهنية، اضغط على "الحالة الذهنية" ثم "البدء" لبدء عملية التسجيل، ومن هناك، يمكنك إما تسجيل "المشاعر اللحظية" لإدخال ما تشعر به في تلك اللحظة، أو "المزاج اليومي" للإبلاغ عن شعورك العام في ذلك اليوم.

باستخدام التاج الرقمي للساعة، يمكنك التمرير خلال سبع صور مجردة مع تكافؤات عاطفية مقابلة تتراوح من "ممتعة للغاية" إلى "غير سارة للغاية"، بمجرد تحديد المشاعر، يمكنك اختيار المزيد من التسجيل والدخول في تفاصيل أكبر حول المشاعر التي تمر بها (بما في ذلك ما له التأثير الأكبر عليك) عن طريق تحديد الخيارات من القائمة المنسدلة، وفقا لتقرير engadget.

كيفية عرض سجلات الحالة المزاجية الخاصة بك بمرور الوقت، يمكنك مراقبة نشاط التسجيل اليومي في تطبيق Health ضمن علامة التبويب "Mental Wellbeing". باستخدام جهاز iPhone مقترن، انقر فوق "الحالة الذهنية" ثم افتح "إظهار في المخططات". من هذه الصفحة، يمكنك عرض نوع الإدخالات الخاصة بالحالات المزاجية اليومية أو المشاعر اللحظية، و لديك أيضًا خيار عرض عوامل نمط الحياة المرتبطة بهذه الإدخالات لمعرفة كيفية ارتباط حالتك المزاجية بالمتغيرات مثل الوقت الذي تقضيه في الشمس واتجاهات النوم وعادات ممارسة الرياضة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الآن الوصول إلى تقييمات محددة للاكتئاب والقلق في تطبيق Health ، ويمكنك أيضًا تصدير ملفات PDF الخاصة بتقارير الصحة الشخصية إذا كنت بحاجة إلى مشاركة السجلات مع أخصائي طبي، ستحتاج إلى فتح تطبيق Health والضغط فوق علامة التبويب "مشاركة" في الجزء السفلي من الشاشة.

ومن هناك يمكنك اختيار "المشاركة مع شخص ما"، مثل جهة اتصال، أو "المشاركة مع طبيبك".