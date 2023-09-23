شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Snapchat+ الجديدة تصل إلى 5 ملايين مشترك .. ما الذى توفره؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سناب أن خدمة Snapchat+، وهى النسخة المميزة من التطبيق والتي تقدم ميزات حصرية للمعجبين، لديها أكثر من 5 ملايين مشترك مدفوع، مع استمرار النمو الكبير لدى مستخدمى سناب شات.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أن تجاوزت الخدمة، التي تم إطلاقها في يونيو الماضي، 3 ملايين مشترك ولا يزال هذا مجرد جزء صغير من 750 مليون شخص يستخدمون Snapchat كل شهر، لكنه رقم كبير بالنسبة للشركة، التي كانت تتطلع إلى تعزيز مصادر الإيرادات غير الإعلانية.

وكما أشارت بلومبرج، قال الرئيس التنفيذي لشركة Snap إيفان شبيجل، إن "هدفه على المدى المتوسط" هو الوصول إلى 10 ملايين مستخدم ذو حسابات مدفوعة.

واستخدم Snapchat أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية والميزات الحصرية الأخرى لجذب المستخدمين للاشتراك في الخدمة التي تبلغ قيمتها 4 دولارات شهريًا ، وعندما قدمت الشركة لأول مرة برنامج MyAI chatbot الخاص بها، ومؤخرًا، ميزة الصور الشخصية المولدة بالذكاء الاصطناعي، كانت الأدوات في البداية مقتصرة على المشتركين الذين يدفعون، والامتيازات الأخرى مثل القدرة على التحقق من عدد المرات التي يشاهد فيها الأصدقاء قصتك وتخصيصات Bitmoji الحصرية، تهدف إلى جذب المستخدمين المتميزين.

ويتناقض النجاح النسبي لـ Snapchat + مع X Premium (المعروف سابقًا باسم Twitter Blue)، والذي جعله Elon Musk محورًا لاستراتيجيته لتنشيط أعمال شركة الوسائط الاجتماعية المحاصرة، ولم تعلن X رسميًا عن عدد المشتركين، لكن أحد الباحثين، الذي تحدث إلى Mashable، قدر مؤخرًا العدد بأقل من مليون.