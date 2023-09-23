شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة متابعة قناة معينة على واتساب .. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر
لذلك، إذا كنت ترغب أيضًا في متابعة قناة WhatsApp الخاصة بأي شخصية أخرى، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه:
الخطوة 1: أولاً، قم بتحديث تطبيق WhatsApp إلى الإصدار الأحدث
الخطوة 2: الآن افتح التطبيق على هاتفك الذكي
الخطوة 3: بعد ذلك، ستلاحظ وجود علامة تبويب تحديثات جديدة بجوار علامة تبويب الدردشات
الخطوة 4: الآن اضغط على علامة التبويب التحديثات
الخطوة 5: ستلاحظ الآن تحديثات الحالة من أصدقائك وخيار القنوات أسفل تحديثات الحالة
الخطوة 6: بعد ذلك اضغط على خيار البحث عن القناة وابحث عن القناة التي ترغب في متابعتها
الخطوة 7: ستظهر بعد ذلك قناة WhatsApp الخاصة بها، الآن اضغط على زر المتابعة وابدأ في تلقي آخر التحديثات حول شخصيتك المفضلة.
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