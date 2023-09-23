شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على محتويات علبة iPhone 15 Pro Max .. أغلى هاتف من أبل والان مع تفاصيل الخبر
كما يتميز iPhone 15 Pro بعدسة تليفوتوغرافي 3X، بينما يأتي iPhone 15 Pro Max مزودًا بمستشعر تليفوتوغرافي 5X جديد، وبالإضافة إلى ذلك، تتميز موديلات Pro الجديدة أيضًا بمنفذ شحن USB من النوع C مع دعم USB 3 لنقل البيانات بشكل أسرع ودعم محرك الأقراص الخارجي ودعم العرض الخارجي.
وعلاوة على ذلك، أجرت شركة Apple أيضًا بعض التغييرات من حيث التصميم وتتميز هواتف Pro الجديدة الآن بمادة هجينة – هيكل من التيتانيوم مع هيكل من الألومنيوم يجعل الهواتف أكثر متانة وأخف وزنًا في نفس الوقت، لكن ربما تكون قد تساءلت عن محتويات العلبة التى يأتى بها هاتف أيفون 15 الجديد.
وبحسب موقع TOI الهندى، فقد تم إجراء عملية فتح لعلبة أغلي هاتف أيفون وهو أيفون 15 برو ماكس، لمعرفة كل ما يوجد داخل الصندوق وما الذي تغير عن الطراز السابق.
فتح علبة: Apple iPhone 15 Pro Max
- ايفون 15 برو ماكس (لون طبيعي)
- كابل شحن مجدول Type-C to Type-C
- دليل الاستخدام
- أداة إخراج بطاقة SIM
- زوجان من ملصقات أبل
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