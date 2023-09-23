شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على محتويات علبة iPhone 15 Pro Max .. أغلى هاتف من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حدث Wonderlust، أعلنت شركة Apple عن أحدث هواتف iPhone – سلسلة iPhone 15 التي تشمل iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، حيث يتم تشغيل iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بشريحة A17 Pro الجديدة ويأتيان مزودين بكاميرا أساسية جديدة تمامًا بدقة 48 ميجابكسل.

كما يتميز iPhone 15 Pro بعدسة تليفوتوغرافي 3X، بينما يأتي iPhone 15 Pro Max مزودًا بمستشعر تليفوتوغرافي 5X جديد، وبالإضافة إلى ذلك، تتميز موديلات Pro الجديدة أيضًا بمنفذ شحن USB من النوع C مع دعم USB 3 لنقل البيانات بشكل أسرع ودعم محرك الأقراص الخارجي ودعم العرض الخارجي.

وعلاوة على ذلك، أجرت شركة Apple أيضًا بعض التغييرات من حيث التصميم وتتميز هواتف Pro الجديدة الآن بمادة هجينة – هيكل من التيتانيوم مع هيكل من الألومنيوم يجعل الهواتف أكثر متانة وأخف وزنًا في نفس الوقت، لكن ربما تكون قد تساءلت عن محتويات العلبة التى يأتى بها هاتف أيفون 15 الجديد.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد تم إجراء عملية فتح لعلبة أغلي هاتف أيفون وهو أيفون 15 برو ماكس، لمعرفة كل ما يوجد داخل الصندوق وما الذي تغير عن الطراز السابق.

-ماذا يوجد داخل الصندوق - ايفون 15 برو ماكس (لون طبيعي)

فتح علبة: Apple iPhone 15 Pro Max

- كابل شحن مجدول Type-C to Type-C

- دليل الاستخدام

- أداة إخراج بطاقة SIM

- زوجان من ملصقات أبل