تكنولوجيا: ظهور جهازي Galaxy Tab S9 FE و Galaxy S9 FE+ من سامسونج في صور تسويقية مسربة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج قي التلميح إلى وصول هاتف Galaxy S23 FE إلى الهند. وقد تم رصد أول إصدار من Fan Edition Galaxy Buds للشركة على الموقع الرسمي في الأرجنتين.

هذان ليسا جهازي FE الوحيدين اللذين تستعد لهما شركة سامسونج. يوجد أيضًا طرازان من Galaxy Tab FE، وسوف ينضمان إلى مجموعة Tab S9 التي ظهرت لأول مرة في يوليو من هذا العام.

ظهرت الأجهزة لأول مرة في صور مسربة تعتمد على التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) قبل شهرين وتم تأكيد وجودها تقريبًا في الشهر الماضي. والآن، ظهر كل من Tab S9 FE وS9 FE+ في صور تسويقية مسربة.

تمنحنا هذه الصور التسويقية نظرة أفضل على أجهزة FE اللوحية القادمة. وعلى ما يبدو، يتماشى التطور الأخير إلى حد كبير مع العروض الأولية المستندة إلى CAD باستثناء اختلاف واحد ملحوظ.

يظهر جهازي Galaxy Tab S9 FE وS9 FE+ بهيكل معدني واحد. الأول يبدو أصغر مقارنة بالأخير. كما تبدو الحواف الأمامية غير متماثلة ومتشابهة في كلا الجهازين.

وتكشف الصور التسويقية أنه سيتم ربط قلم S-Pen مغناطيسيًا بالحافة اليمنى للأجهزة اللوحية. كما انه لا يوجد شريط تشغيل عمودي أسفل مستشعر الكاميرا على اللوحة الخلفية.

يحتوي هاتف S9 FE على كاميرا دائرية واحدة، بينما يحتوي إصدار Plus على مستشعرات مزدوجة. وكلاهما يفتقرا إلى وحدة فلاش LED.

أما بالنسبة للمواصفات الأساسية، فسيحتوي جهاز Galaxy Tab S9 FE على شاشة بحجم 10.9 بوصة، بينما يميل جهاز FE+ إلى شاشة بحجم 12.4 بوصة.

ومن الداخل، سيتم تشغيل كلاهما بواسطة شريحة Exynos 1380. ومن المتوقع أن يضم إصدار FE ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة تصل إلى 8 جيجابايت، في حين يصل الحد الأقصى لذاكرة FE+ العشوائية إلى 12 جيجابايت، مع توفير مساحة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

يشير التقرير الجديد أيضًا إلى أن سعر Tab S9 FE وS9 FE+ سيكون 529 يورو و699 يورو على التوالي. وسيكون هناك أيضًا إصدار 5G من الجهاز سيكلف 100 يورو إضافية.

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