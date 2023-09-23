تكنولوجيا: شاومي تقدم ميزات جديدة مع WearOS لساعة Watch 2 Pro الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن شركة شاومي تعمل على ساعة ذكية جديدة تعمل بنظام WearOS، والتي سيُطلق عليها اسم Xiaomi Watch 2 Pro.

وبالإضافة إلى التسريبات والشهادات المحيطة بالجهاز، قدمت شاومي أيضًا ثلاث علامات تجارية جديدة لدى EUIPO: والتي تشمل MiHealthSleep+ وMiHealthCare+ وMiHealthSports+.

يتم إدراج العلامات التجارية مع شعارات الأسماء الخاصة بها ويتم وصفها على أنها تطبيقات برمجية قابلة للتنزيل.

وبناءً على هذه المعلومات، فمن المحتمل أن تكون هذه العلامات التجارية الثلاث مرتبطة بميزات الصحة واللياقة البدنية الجديدة التي تخطط Xiaomi لإطلاقها مع ساعتها الذكية القادمة WearOS.

يمكن أن يكون MiHealthSleep+ تطبيقًا لقياس وتحليل النوم، بينما يمكن أن يقدم MiHealthCare+ تحليلًا وقياسًا شاملاً للجسم.

وبالمثل، يمكن لـ MiHealthSports+ أن يوفر القدرة على مراقبة الأوضاع الرياضية المختلفة وتقييم الإحصائيات الصحية في مكان واحد.

من المهم ملاحظة أن هذه مجرد علامات تجارية، وليس هناك ما يضمن أن شاومي ستطلق هذه الميزات بالفعل. ومع ذلك، فإن حقيقة قيام الشركة بتسجيل علامات تجارية لها تشير إلى أنها تفكر على الأقل في تطويرها.

من المقرر أن تعلن شاومي عن ساعة Watch 2 Pro الذكية في 26 سبتمبر. وتشير التسريبات إلى أنها ستعمل بمعالج Snapdragon W5+ Gen 1، وأكدت شركة شاومي أنها ستعمل بنظام WearOS.

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