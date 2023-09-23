تكنولوجيا: شاومي تعمل على هاتف Redmi Note 13R Pro بكاميرا بدقة 64 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي سلسلة Redmi Note 13 في الصين أمس. وتحتوي المجموعة على الاصدارات القياسية والپرو والپرو پلس.

ومن المتوقع ظهور الأجهزة الثلاثة لأول مرة في الأسواق العالمية في المستقبل. والآن وفقًا لأحد المسربين، تفيد التقارير أن شاومي تعمل على جهاز جديد في المجموعة، والذي سيكون نسخة معدلة من Note 13 5G الحالي.

يكشف Kacper Skrzypek أن شاومي تعمل على Redmi Note 13R Pro. ويقال إن الهاتف الذكي يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل. ومع ذلك، تبقى بقية المواصفات الأساسية غامضة في الوقت الحالي.

وأضاف Skrzypek أيضًا أن Redmi Note 13R Pro سيكون متاحًا في الهند مع Note 13 القياسي. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يحمل الأول اسمًا مختلفًا في البلاد.

وكالعادة، ستصل أيضًا إصدارات Redmi Note 13 Pro+ وPro إلى الهند. ولقد حصلت النماذج القياسية والپرو بالفعل على شهادات BIS.

كشف المسرب أيضًا أن Redmi Note 13 Pro قد يتم إطلاقه كهاتف POCO في الأسواق العالمية.

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