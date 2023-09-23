تكنولوجيا: ‏Gmail يحصل على زر “تحديد الكل” على نظام أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تحديث جديد لتطبيق Gmail على نظام اندرويد، تضيف جوجل ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بتحديد جميع رسائل البريد الإلكتروني في صندوق الوارد الخاص بهم مرة واحدة، بحد أقصى 50.

وقد أصبحت هذه الميزة متاحة في تطبيق Gmail على الويب لبعض الأشخاص، ولكنها تصل الآن على الهاتف المحمول. تم الإبلاغ عن هذه الميزة في الأصل بواسطة 9to5Google الذي عثر على زر “تحديد الكل” الجديد وما يفعله ولماذا هو مفيد.

يتيح الزر للمستخدمين تحديد جميع رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد الخاص بهم بسرعة وسهولة، مما قد يكون مفيدًا لمهام مثل الحذف أو الأرشفة أو وضع علامة غير مقروءة أو نقل جميع رسائل البريد الإلكتروني المحددة إلى مجلدمعين.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون المهام مثل التأجيل وتغيير التسميات وإضافة النجوم ووضع علامة على أنها مهمة وكتم الصوت والإبلاغ عن البريد العشوائي متاحة أيضًا للتنفيذ لجميع رسائل البريد الإلكتروني المحددة مرة واحدة من خلال النقر على زر القائمة المكون من ثلاث نقاط.

سيكون هذا مفيدًا بشكل خاص للمستخدمين الذين لديهم عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني في صندوق الوارد الخاص بهم.

أصبح زر “تحديد الكل” متاحًا مع الإصدار 2023.08.20.561750975 من تطبيق Gmail لنظام أندرويد ولم يتم رصده حتى الآن إلا على أجهزة Google Pixel وSamsung Galaxy التي تعمل بنظامي Android 13 وAndroid 14.

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