أفضل 7 حلول لـ مشكلة عدم ظهور الأسماء في الواتساب للأندرويد

حل مشكلة عدم ظهور الأسماء في الواتساب..الواتساب أحد أفضل تطبيقات التواصل الإجتماعي، ولكنه غير ممنوع من المشاكل، وتتعدد المشاكل التي قد تحدث للواتساب أثناء استخدامه، ومن بينها مشكلة عدم ظهور الأسماء في الواتساب للأندرويد، فما يحدث هو أنك تجد أنك لا تستطيع التعرف على أصحاب المحادثات؛ إذ أن الأسماء غير موجودة من الأساس فلا تجد سوى الأرقام دون هوية، وذلك ما يضعك في حيرة من أمرك، فماذا يجب أن تفعل حتى تحل تلك الأزمة؟ تابع لتتعرف على الحلول الممكنة، تابع لتتعرف على المزيد.

أفضل حلول مشكلة عدم ظهور الأسماء في الواتساب

وتاليًا سنتعرف على الحلول الممكنة وأفضل الحلول للمشكلة، فقط تابع بالتدريج:-

مسح البيانات للتطبيق

دومًا نتحدث عن مسح البيانات كأحد أفضل الحلول لمشاكل التطبيقات وخاصة تطبيقات التواصل الإجتماعي التي نستخدمها على دوام، مشكلة عدم تحميل حالات الواتساب هي أحد المشاكل التي تواجه المستخدمين، وأحد حلولها هو التوجه للإعدادات العامة/ ثم إعدادات التطبيقات/ ثم تطبيق الواتساب/ ومنه نقوم بمسح البيانات والملفات المؤقتة لتطبيق الواتساب..ثم نتوجه لفتح التطبيق لنرى ما إذا تم حل مشكلة مشكلة عدم ظهور الأسماء في الواتساب أم لا.

مع العلم أنه يجب أن تتأكد من النسخ الإحتياطي لبياناتك على الواتساب قبل أن تقوم بمسح البيانات حتى لا تفقدها.

إيقاف التطبيق إجباريًا

إذا لم يفلح معك مسح البيانات لحل مشكلة عدم تحميل حالا الواتساب..توجه إلى فرض الإيقاف! وفرض الإيقاف يعدّ أحد أفضل الحلول التي نقترحها لحل مشاكل التطبيقات، ففرض الإيقاف بمعناه هو أن تقوم بقطع الكهرباء عن أحد التطبيقات بشكلٍ مؤقت حتى تقوم بإعادة تشغيلها مرة أخرى! يحدث وأن تتعرض لمشكلة مع أحد أجهزتك الكهربائية وتقوم بفصل الكهرباء وتشغيلها مجددًا لحل المشكلة، هكذا هو فرض الإيقاف..والذي ستقوم به من خلال توجهك لإعدادات تطبيق الواتساب، للقيام بالضغط على زر فرض الإيقاف للواتساب، ثم التوجه لأيقونة التطبيق لفتحه مجددًا! لترى ما إذا تم حل مشكلة مشكلة عدم ظهور الأسماء في الواتساب أم لا.

إعادة تشغيل التطبيق

عندما تقوم باستخدام تطبيق ما على هاتفك، فإنه يختزن بشكلٍ تلقائي على الذاكرة المؤقتة لديك (الرام) والتي تهتم بتوظيف التطبيقات كما يجب عند إعطاء الأمر للمعالج للقيام بشيء ما، لذا..إعادة تشغيل التطبيق هنا هو ما أعني به إزالة تطبيق الواتساب من الخلفية، وإزالته من مدير العمليات! بأن تقوم بإماءة إظهار التطبيفات المخزتنة في الخلفية، لإزالة الواتساب تمامًا ثم التوجه لفتحه مجددًا – بالمناسبة ذلك ما يمكنك فعله عندما تواجه تشغيل الحالة حتى بعد الخروج من الواتساب- ثم انظر إذا تم حل مشكلة مشكلة عدم ظهور الأسماء في الواتساب أم لا.

إعادة تثبيت التطبيق

ماذا إذا لم تفلح معك أيًا من الحلول السابقة؟ هل نفذنا من الحلول؟ بالتأكيد لا، فكل ما ذكرناه اقتصر على البيانات المؤقتة والتعامل معها، فإن لم ينفع ذلك بشيء فما عليك هو إزالة تلك البيانات بشكلٍ كامل! وذلك من الخلال التوجه لتطبيق الواتساب في المتجر الخاص بهاتفك أو من خلال التوجه لإعداداته من إعدادات التطبيقات..ثم القيام بإزالة تطبيق الواتساب من الهاتف، ثم إعادة تثبيته من جديد لتجربته مجددًا..لترى ما إذا تم حل مشكلة مشكلة عدم ظهور الأسماء في الواتساب أم لا.

هل الواتساب محدث لأخر نسخة؟

هناك أهمية قصوى لتحديث التطبيقات وتحديث الهاتف بشكلٍ عام، فناهيك عن الإضافات والمميزات التي تأءتي مع التحديثات، فتسمى تلك التحديثات أيضًا بتحديثات أمنية، والتي تأتي عندما تُكتشف ثغرة في التطبيق قد تتسبب في اختراق بياناتك وانتهاك خصوصيتك – ناهيك في ذلك عن شركة واتساب نفسها التي تحتفظ بكافة بياناتك – إلا أنني أتحدث عن المخترقين الذين يمكن أن يخترقوك لهدف الإضرار بك ولسرقة بياناتك، لذا تأكدت أنك قمت بتحديث الواتساب لأخر نسخة، للإطمئنان من حل كافة المشاكل البرمجية التي تواجهها معه، فإن كانت مشكلة مشكلة عدم ظهور الأسماء في الواتساب التي لديك مشكلة عامة لكافة المستخدمين..سيتم حلها بمجرد تحديث الواتساب!

تفقد المزامنة

المزامنة هي أهم ما يجب أن ينظر له في تلك الحلول، فلكي يتم ظهور الأسماء الخاصة بكل جهات الإتصال في محادثات الواتساب الخاصة بك، فيجب أن تتم مزامنة جهات الإتصال من هاتفك على الواتساب، والمزامنة تعد إعداد هام للتطبيقات المتصلة بجوجل تحديدًا إذ أن الهاتف قائم على حساب جوجل الخاص بك ومزامنته بالتطبيقات بمختلف الطرق، لهذا قم بإعادة المزامنة لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم ظهور الأسماء في الواتساب أم لا.

انتقل للإعدادات العامة

توجه إلى إعدادات الحسابات

اختر الواتساب من بين الحسابات

ثم قم بتفعيل المزامنة أو إعادة تفعيلها

لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا.

هل الإنترنت مستقر؟

لكي تتمكن من تفقد المزامنة، فلأجل ذلك يتوجب أن تكون متصل بالإنترنت اتصالًا مستقر، وذلك حتى تتسنى الفرصة لحساب جوجل لمزامنة بياناتك على الواتساب، حتى يتم مزامنة جهات الإتصال لتظهر في الواتساب، ولهذا يتوجب لإعادة المزامنة أن يتم تشغيل الإنترنت بشكلٍ مستقر، لترى بعدئذٍ ما إذا تم حل مشكلة عدم ظهور الأسماء في الواتساب أم لا.