شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا رد إيلون ماسك على منشور تيم كوك بشأن هاتف أبل أيفون 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك إكس (تويتر سابقًا) إيلون ماسك، يتابع الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، عن كثب على منصته إكس، وكان ماسك سريعًا جدًا في الرد على منشورات كوك الأخيرة على أحدث جيل من هواتف آيفون من آبل – سلسلة آيفون 15.

وقال تيم كوك عبر صفحته الرسمية، "يُظهر لنا المصوران المشهوران عالميًا (ستيفن ويلكس و روبن وان) الإبداع لا حدود له مع iPhone 15 Pro Max، تعرض صورهما المفعمة بالحيوية مناظر خلابة من جمال الصيف في رود آيلاند إلى صحاري يوتا الدنيوية الأخرى، شكرًا لك على عرض ما لديك"، ليجيب " ماسك " على هذا قائلاً: "إن جمال الصور ومقاطع الفيديو على آيفون لا يصدق."

وفي وقت لاحق شارك كوك منشورًا آخر، والذي يعرفه معجبو آبل هو تقليده كل عام تقريبًا لليوم الذي يتم فيه طرح أجهزة آيفون الجديدة للبيع - صور ومع المشترين في اليوم الأول لأجهزة آبل الجديدة في متجر Apple Fifth Avenue Store.

وأضاف كوك "أحببنا الاحتفال بتشكيلة منتجاتنا الجديدة المذهلة في Apple Fifth Avenue، تتوفر في جميع أنحاء العالم عائلة آيفون 15 الجديدة كليًا، وأول موديلات آبل ووتش الخالية من الكربون، وأحدث سماعات AirPods، ولم تكن أكثر من أي وقت مضى ضروري!".

رد " ماسك " على هذا السؤال قائلاً: "أنا أشتري واحدة!"، ويبدو أن ماسك سعيد جدًا بتشكيلة آبل من أجهزة آيفون لعام 2023.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة إكس، قد وصف آبل أنها منصة مهمة، وفي مقابلة مع شبكة سي بي إس، أعرب كوك عن وجهات نظر متضاربة حول شخصية " ماسك " إكس، وقال إن هناك "بعض الأشياء في" إكس التي لا يحبها.