تكنولوجيا: سماعة Redmi Buds 5 اللاسلكية تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء بقدرة 46 ديسيبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شاومي مؤخراً للأسواق إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Redmi Buds 5 التي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء بقدرة 46 ديسيبل، وسعر يبدأ من 27 دولار.

تتميز سماعة Redmi Buds 5 اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء التي تدعم الضبط بقدرة تصل إلى 46 ديسيبل، حيث تتميز السماعة بدعم 3 من أنماط إلغاء الضوضاء، و3 من أنماط الشفافية لدعم المستخدم بكفاءة في المواقع الخارجية.

ولقد طورت شاومي تقنية إلغاء الضوضاء النشطة بخوارزمية مميزة بتقنية الذكاء الإصطناعي، والتي ترتكز على اثنان من الميكروفونات في كل سماعة.

أيضاً تدعم شاومي سماعة Redmi Buds 5 بتحسينات في جودة الصوتيات وذلك بفضل محرك بحجم 12.4مم، مع ملف طويل.

ويصل عمر الشحن لسماعة شاومي اللاسلكية مع الحافظة إلى 40 ساعة، كما تدعم السماعة ميزة الشحن السريع، حث يمكن شحن لمدة 5 دقائق لدفع عمر شحن يصل إلى ساعتين.

كما تتميز سماعة Redmi Buds 5 بتصميم جديد يقدم للمستخدم تجربة مريحة، أيضاً تقدم شاومي إصدار خاص مصمم بالتعاون مع AAPE، على أن يتميز الإصدار الخاص بطلاء مموج.

وتتوفر السماعة اللاسلكية في السوق الصيني بسعر 27 دولار، بينما يأتي الإصدار الخاص بتصميم AAPE بسعر 40 دولار.

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