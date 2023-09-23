تكنولوجيا: هاتف vivo T2 Pro ينطلق بمعالج Dimensity 7200 وسعر 264 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo عن هاتف vivo T2 Pro الذي يأتي بشاشة OLED منحنية، ورقاقة Dimensity 7200، ويبدأ من سعر 264 دولار.

يتميز هاتف vivo T2 Pro بشاشة OLED بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تتميز الشاشة بسطوع 1300 nits، وعمق ألوان 10بت.

أيضاً تطلق vivo الهاتف برقاقة معالج Dimensity 7200، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع إختيارات في سعة التخزين بين 128 أو 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي هاتف T2 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/1.8 ويدعم التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، أيضاً تضم إعدادات الكاميرة حلقة فلاش LED، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.5.

كما يتميز vivo T2 Pro بقدرة بطارية 4600 mAh، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، ويتميز الهاتف بوزن 175 جرام، ويأتي الهاتف بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية ويدعم الهاتف معايير IP52 لمقاومة قطرات الماء والغبار.

ومن المقرر أن يتوفر vivo T2 Pro باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والذهبي، بسعر يبدأ من 264 دولار تقريباً.

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