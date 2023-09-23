تكنولوجيا: سامسونج تدعم هاتف Galaxy A55 المرتقب برقاقة Exynos 1480

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت التسريبات في الكشف عن تفاصيل مواصفات هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A55 الذي يأتي برقاقة معالج Exynos 1480.

تستعد العملاق الكوري سامسونج للكشف عن إصدار جديد من هواتفها المتوسطة Galaxy A55، ولقد أوضحت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “GalaxyClub” بعض التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق هاتف A55 في حدث يعقد في شهر مارس من العام المقبل.

كما يظهر الهاتف في التسريبات برقاقة مميزة بنموذج رقم S5E8845، ومن المتوقع أن تكون الرقاقة Exynos 1480، حيث يأتي جاء معالج Exynos 1280 السابق بنموذج رقم S5E8825، بينما سجل Exynos 1380 بنموذج رقم S5E8835.

وتشير التوقعات إلى أن رقاقة Exynos 1480 تتضمن كرت الشاشة من AMD، حيث بدأت سامسونح في العمل مع AMD لتحسين آداء الرسوم في معالجات الشركة، مع تحسين تقنية الذكاء الإصطناعي.

من جانب أخر يشير مصدر التسريبات إلى أن هاتف Galaxy A55 لن يتضمن تغيير في إعدادات الكاميرة عن إصدار الشركة السابق، لذا من المتوقع أن يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

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