تكنولوجيا: Tecno تطلق هاتف Phantom V Flip بتصميم صدفي قابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Tecno بشكل رسمي عن هاتف Phantom V Flip، وهو أول إصدارات الشركة من الهواتف القابلة للطي بتصميم صدفي.

يتميز هاتف Phantom V Flip بشاشة OLED بحجم 1.32 إنش في الغطاء الخارجي بتصميم دائري وتعمل على عرض عدد من الويجت، مع حلقة خارجية تتضمن اثنان من الكاميرات مع فلاش LED.

كما يضم الهاتف شاشة LTPO AMOLED داخلية بحجم 6.9 إنش، بأبعاد 22:9، وسطوع 1000 nit، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz.

من جانب أخر تدعم شاشة Phantom V Flip الخارجية عرض الإشعارات، كما تدعم مهام viewfinder لكاميرة السيلفي.

ويدعم الهاتف معالج Dimensity 8050 ثماني الأنوية بسرعة 3.0 GHz، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ويتميز أيضاً بذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت رام

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.73، وفتحة عدسات f/1.7، مع ميزة التركيز PDAF، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وميزة التركيز التلقائي.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، ويتميز بوزن 171 جرام، وسماكة 7مم، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

كما يتميز Tecno Phantom V Flip بمساعد رقمي مخصص يعرف بمساعد “EllaGPT” والذي يحاكي مساعد جوجل وSiri وBixby، وتقدم Tecno الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والبنفسجي، بسعر يبدأ من 605 دولار.

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