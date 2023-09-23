علوم وتكنولوجيا

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows

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احمد صادق 0 تبليغ

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حل مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows..نظام الويندوز، لا يُختلف على كفائته، يتميز بسلاسته وسهولة استخدامه، واستمرارية تحديثاته! ولكن جدير بالذكر أن التحديثات التي تُرسَل إلى المستخدمين تَحل مشاكل أو تضيف مميزات، حيث يكفي تثبيتها مرة واحدة! فماذا إذا واجهتك مشكلة تكرار تثبيت التحديث في نظام ويندوز؟ حينئذٍ سيتسبب ذلك في عدم استقرارية في حاسوبك، وتاليًا سنتعرض للحلول الممكنة لتلك المشكلة، تابع لتتعرف عليها.

 تفقد مستكشف الأخطاء

مستكشف الأخطاء هو ما يُمكنك من استكشاف نظامك مما به من أخطاء أو مشاكل قد تكون مُسببة للمشكلة التي تواجهها، كـ تكرار تثبيت التحديث في Windows، ولهذا ما ستفعله أنك ستتفقد مستكشف الأخطاء لترى ما الذي أصاب نظامك وتحديدًا من جهة تحديثات النظام، وهذا يكون كالتالي:-

  • توجه إلى مستكشف الأخطاء  Troubleshooter من خلال البحث من مربع بحث الويندوز

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 1
  • ثم اضغط على Other Troubeshooters (additional troubleshooters في ويندوز10)

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 2
  • ثم اضغط على Run أمام Windows Update

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 3   أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 4

ثم انظر لترى ما إذا تم حل مشكلة تكرار تثبيت التحديث في حاسوبك.

تفقد سجل التحديثات

قد تتعرض لمشكلة تكرار تثبيت التحديث في نظام ويندوز لديك إثر مشكلة؛ وهي عدم استمرار تحميل وتثبيت التحديث مسبقًا، أي أنه أثناء تثبتيه في المرة الأولى؛ تم إيقاف ذلك بطريقة ما دون استئنافه، ولهذا إذا وجدت أن حديث ما يتكرر تثبيته على نظام الويندوز خاصتك، تفقد سجل التحديثات لترى ما إذا تمت محاولة تثبيته مسبقًا من الأساس أم لا، وذلك كالتالي:-

  • توجه إلى إعدادات النظام

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 5
  • ثم انتقل إلى إعدادات تحديثات الويندوز
  • ثم اختر Updates history

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 6
  • ثم انظر لترى ما إذا كان يوجد تحديث قد فشل في تثبيته أم لا.

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 7

إفراغ ملف الـ SOFTWAREDISTRIBUTION (ملف الإحتفاظ بملفات التحديثات)

عند تثبيت تحديثات الويندوز، سواء ويندوز 10 أو 11، فيتم تخزين ملفات تثبيت التحديث في نظام الويندوز، وهذا لأجل المحافظة عليها في حال احتياجها مرة أخرى، ولكن في حالة تلف بعض الملفات فهذا يتسبب في مشكلة في التحديثات على حاسوبك، الأمر أشبه بالملفات المؤفتة على الأغلب، ولهذا ستقوم بحذف تلك الملفات لترى ما إذا تم حل مشكلة تكرار تثبيت التحديث في نظام ويندوز أم لا..وهذا كالتالي:-

  • اضغط على زر الويندوز + R ..ثم اكتب Services.msc

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 8
  • ثم قم بتحديد Windows Update واضغط كليك يمين..ثم اختر Stop

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 9
  • ثم اضغط مجددًا زر الويندوز + R ثم الصق المسار التالي للإنتقال إليه: C:\Windows\SoftwareDistribution

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 10
  • حدد جميع الملفات الكائنة أمامك، لتقوم بحذفها بشكلٍ نهائي

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 11
  • ثم اضغط مجددًا على زر الويندوز + R ثم انتقل إلى Services.msc واختر Windows Update واضغط كليك يمين..واختر Start

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 8

ثم انظر لترى ما إذا تم حل مشكلة تكرار تثبيت التحديث في نظام ويندوز خاصتك.

إعادة تثبيت التحديث

إعادة تثبيت التحديث في نظام ويندوز هي أمر ممكن، ولكن كيف؟ فما يميز النظام أنه يُمَكنك من إلغاء تثبيت التحديث، وهذا في حالة لم تعجبك الميزة التي أضافها أو تسبب في عدم استقرارية نظامك، ولكننا نحتاجه هنا لأجل تكرار تثبيت التحديث في نظام الويندوز، فما ستفعله هو إعادة تثبيته مجددًا! ولكن كيف؟ انظر تاليًا:-

  • توجه إلى الإعدادات العامة/ ثم إلى إعدادات التحديثات Windows Updates

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 5
  • ثم انتقل إلى Update History

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 6
  • ثم اختر Uninstall Updates

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 15
  • ثم اختر التحديث الذي تواجه معه مشكلة تكرار التحديث ليتم إلغاء تثبيته

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 16
  • توجه مجددًا إلى تحديثات النظام وتفقد لترى التحديثات المتاحة

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 17

قم بتثبيت التحديث مجددًا..لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا.

استخدام Command prompt (Terminal (Admin) في ويندوز 11)

في command propmt، يتم تقديم الأوامر في شكل أكواد حتى يتمكن من تنفيذها بشكلٍ عميق، وما سنفعله هو أننا سنتأكد من عدم وجود مشكلة في النظام، أو حل المشكلة التي تواجهه لتسبب في مشكلة تكرار تحديث Windows، وذلك سيكون في التالي:-

  • في مربع بحث النظام..قم بكتابة command propmt لتتمكن من فتحها

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 18

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 19
  • ثم قم بكتابة الأمر التالي: SFC /scannow
  • ثم قم بكتابة كل أمر من الثلاثة على حدى
    • DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
      DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
      DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

وبعد انتهاء الفحص..انظر لترى ما إذا تم حل مشكلة تكرار تثبيت التحديث في نظامك أم لا.

إعادة ضبط مكونات تحديثات الويندوز

إعادة الضبط دومًا تكون حلًا جذريًا للمشاكل التي تواجهها في النظام، وإعادة ضبط مكونات تحديثات الويندوز هي الحل الأخير إذا لم تفلح معك أيًا من الحلول السابقة، ولكن كيف سنتمكن من إعادة ضبط مكونات تحديثات الويندوز لحل مشكلة تكرار تثبيت التحديث؟ تابع الخطوات التالية:-

  • توجه إلى Windows PowerShell من الضغط على كليك يمين على زر قائمة Start

أفضل 6 حلول مشكلة تكرار تثبيت التحديث في Windows 20
  • ثم قم بكتابة الأوامر التالية على حدى (بعد كل أمر قم بالضغط على enter)
  • net stop wuauserv
    net stop cryptSvc
    net stop bits
    net stop msiserver
    ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
    ren C:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old
    net start wuauserv
    net start cryptSvc
    net start bits
    net start msiserver

ثم قم بإعادة تشغيل حاسوبك لترى ما إذا تم حل مشكلة تكرار تثبيت التحديث في نظام الويندوز!

اقرأ أيضًا:تعرف على تحديث Windows 11 23H2 القادم وكل ما يخصه

المصدر الأصلي : عرفني

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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