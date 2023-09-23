شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج وزوجته يبنيان نظامًا حاسوبيًا للمساعدة فى القضاء على الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بريسيلا تشان ومارك زوكربيرج عن خططهما للمساعدة في القضاء على الأمراض البشرية بحلول عام 2100، حيث إنهم يهدفون إلى تطوير نظام حاسوبي يمكن للباحثين استخدامه مع الذكاء الاصطناعي لفهرسة الخلايا والتنبؤ بكيفية تصرفها عند المرض.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، كشف الزوجان في بيان، إن البيانات يمكن استخدامها لتحقيق اكتشافات جديدة تقضي تمامًا على الأمراض التي تصيب الإنسان.

قالت آن كاربنتر، التي تستخدم الحوسبة لتطوير المستحضرات الصيدلانية في معهد برود بجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لـ Insider: "أنا متحمسة دائمًا لرؤية المزيد من القوة الحاسوبية المتاحة لعلماء الأحياء، لذلك كنت متحمسة عند رؤية هذه الأخبار".

وأضافت، أنه على الرغم من أن هذا يبدو واعدا، إلا أن المشروع لا يزال في أيامه الأولى، بدلاً من ذلك، يقولون: "إننا نخطط لإنشاء مورد سيكون متاحًا لعلماء الأحياء لإنشاء نماذج جديدة".

وقالت مبادرة تشان زوكربيرج، لصحيفة The Register إنهم يخططون لتشغيل منتجهم بحلول عام 2024، ورفضت الشركة أيضًا إخبار The Register بالمبلغ الذي سيتعين عليها إنفاقه لصنع منتجها.

قد تكون الفاتورة باهظة الثمن، مع الأخذ في الاعتبار أن أجزاء الكمبيوتر التي تريد استخدامها مطلوبة بشكل كبير وقليلة العرض.

وقالت الشركة إنها تخطط لتصنيع نظام كمبيوتر يتكون من 1000 وحدة معالجة رسومية، ودوائر إلكترونية مصممة لمعالجة الصور، ويمكن لوحدات معالجة الرسومات هذه تحليل الخلايا السليمة والمريضة بصريًا من قواعد البيانات.

وأضافت الشركة بعد ذلك، أنها أرادت إتاحة الأداة للجمهور حتى يتمكن الباحثون من استخدامها بشكل تعاوني لتحقيق اكتشافات جديدة، ولهذا السبب كان كاربنتر متحمسة لاقتراحهم.