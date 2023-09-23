تكنولوجيا: صور رسمية تؤكد على تصميم وألوان Google Pixel 8 و8 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة جوجل مؤتمرها القادم في 4 من أكتوبر لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Pixel 8، ولقد إستعرضت صور رسمية ثلاثية الأبعاد تصميم وألوان الإصدارات المرتقبة.

تقدم عملاق البحث الشهر المقبل للأسواق اثنان من هواتفها المميزة Google Pixel 8، وGoogle Pixel 8 Pro، ولقد شغلت الإصدارات الجديدة عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تستعرض أحدث التسريبات المصورة ألوان هذه السلسلة القادمة.

ومن المقرر وفقاً للصور المسربة ثلاثية الأبعاد أن يأتي هاتف Pixel 8 Pro باللون الأزرق السماوي، ولون البورسيلين، وأيضاً لون Obsidian.

ويظهر اللون الأزرق السماوي بنفس النغمة التي ظهر بها هاتف Pixel 8a في صور مسربة سابقة، بينما يقدم لون Obsidian في الإصدار المرتقب على غرار Pixel 7 Pro.

من جانب أخر تقدم جوجل هاتف Pixel 8 بألوان الوردي، والرمادي إلى جانب اللون Obsidian الذي أطلق أيضاً في إصدار الشركة السابق.

وتؤكد التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد على أن هواتف Google Pixel 8 وGoogle Pixel 8 Pro تتميز بتصميم أكثر إستدارة في الزوايا، كما يضم هاتف Pixel 8 Pro بمستشعر جديد في الكاميرة الخلفية، على أن تأتي إعدادات الكاميرة في وحدة مميزة بغطاء زجاجي بتصميم أفقي.

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