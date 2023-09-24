شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تأكد من تحديث iPhone 15 قبل نقل البيانات من هاتفك القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت شركة أبل تحديث iOS 17.0.2 والذى يعمل على إصلاح مشكلة قد تمنع من نقل البيانات إلى جهاز iPhone 15 الجديد، لذا يجب التأكد من تحديث هاتفك القديم إلى أخر اصدار قبل البدئ في عملية نقل البيانات من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فإذا اشتريت جهاز iPhone 15 جديدًا، فقبل نقل بياناتك من هاتف قديم، تأكد من تحديث هذا الهاتف الجديد إلى iOS 17.0.2 أولاً ، وتقول وثيقة دعم Apple أن التحديث، الذي صدر يوم الخميس، يعمل على إصلاح مشكلة "قد تمنع نقل البيانات مباشرة من iPhone آخر أثناء الإعداد" ( عبر MacRumors ).

ويجب ملاحظة أن iOS 17.0.2 متاح فقط لهواتف iPhone 15 التي تم إطلاقها للتو، وأحدث برنامج لأجهزة iPhone الأقدم هو iOS 17.0.1، والذي تم إطلاقه أيضًا يوم الخميس وتضمن بعض التحديثات الأمنية الكبيرة ، وبعد محاولة بدء النقل، قد يطالبك هاتفك الجديد بالتحديث - على الأقل، هذا ما حدث لأحد المستخدمين وفقا ل The Verge .

ويتوفر iPhone 15 وiPhone 15 Pro رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة، مع ترقيات مثل منافذ USB-C وتصميمات خارجية محدثة (التيتانيوم لطرازات Pro! ) وكاميرات محسنة